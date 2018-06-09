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Спасатели эвакуировали с острова на реке Катунь в Горном Алтае двоих детей, которые добрались туда вплавь, а затем не сумели вернуться на берег.
Как сообщили в республиканском главке МЧС, 7 июня в селе Майма группа детей без надзора отдыхала на берегу Катуни.
"Двое мальчиков двенадцатилетнего возраста переплыли на остров, на обратном пути один из них понял, что сил не хватит справиться с быстрым течением, и вернулся. Его друг остался с ним за компанию на острове, где они провели более 4 часов, пока их товарищи не догадались позвонить в службу спасения", — уточняют в экстренном ведомстве.
Прибывшие на место спасатели при помощи катамарана эвакуировали детей на берег. Ребят передали родителям, проведя профилактическую беседу.
Спасатели напоминают о том, что детей нельзя допускать к реке без надзора взрослых. Сейчас уровень воды в реках достаточно высокий, а течение стремительное.
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