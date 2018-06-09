Фото: kremlin.ru
Россия сделала все, чтобы гости чемпионата мира по футболу чувствовали себя как дома и у них остались незабываемые впечатления. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин в видеообращении к открытию мундиаля. Ролик появился на сайте Кремля.
Президент поприветствовал поклонников данного вида спорта, футболистов, а также всех, кто уже приехал или собирается посетить ЧМ в России. "Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией", — заявил глава государства.
Путин отметил, что страна готова устроить настоящий праздник, который будет наполнен спортивным азартом и острыми эмоциями. Он выразил надежду, что у участников и гостей мундиаля останутся незабываемые впечатления не только от матчей, но и знакомства с "самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой" России.
"Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA! Welcome to Russia!" — произнес глава государства.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Комментарии