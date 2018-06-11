С приходом лета начинается пляжный сезон. Пора доставать покрывала, купальники, шлепки и отправляться загарать- что еще нужно? На самом деле, много чего. Различные изобретатели придумали много разных полезных приспособлений, сделающих ваш отдых максимально комфортным, о них и пойдет речь в нашей новой подборке.

Водонепроницаемый чехол для телефона

Не можете расстаться со своим смартфоном ни на минуту? И даже на пляже с кем-то общаетесь в соцсетях, выкладываете фото и прочее? Тогда, если у вас не водонепроницаемый телефон, вам стоит обзавестись таким вот чехлом. С таким прозрачным футляром, можно даже купаться, он плотно закрывается и удобно держится на запястье.

Солнечная батарея для зарядки

Естественно, если вы берете с собой на пляж плантет и телефон, вам потребуется средство для из подзарядки. Можно обойтись с помощью power bank, есть и изобретение поинтереснее. Для тех, кто планирует провести на отдыхе много времени разработали мобильную солнечную батареею Anker Solar Charger.

Особенное покрывало

Времена, старых покрывал на пляже — которые не жалко — прошли. Несколько компаний озадачилось вопросом, как сделать удобные легкие, занимающие мало места покрывала для отдыха, вот что из этого получилось: новинка под названием Matador сделана из сверхлегкого нейлона, не промокает и не протыкается мелкими камешками, а в сложенном состоянии уменьшается до 12x8 см. Кроме того, у него есть петли по краям, позволяющие закрепить полотно. Другое особенное покрывало — CGear Sand-Free Mat, оно сделано из из специального материала на который не липнет песок, и его можно просто смести.

Держатели для покрывали и полотенца

Если не хотите искать и заказывать специальные покрывала, то приобретите просто такие держатели.

Сумка для мокрой одежды

Тоже весьма удобная задумка. не нужно класть мокрый купальник в пакеты и бояться, что промокнет все содержимое сумки.

Устройства для обнаружения ультрафиолетового излучения

Обгореть на солнце крайне неприятно, поэтому всегда стоит брать с собой на пляж солдцезащитный крем. А для того, чтобы убедиться, хорошо ли вы его нанесли — воспользуйтесь либо камерой, различающей ультрофиолет, например Sunscreenr.

Держатель напитков

Для того, чтобы песок не попадал в бокалы с напитками, можно воспользоваться держателями, их вариаций очень много.

Подошва для ног

Чтобы не обжигать ноги горячим песком, можно воспользоваться специальной защитной подошвой Nakefit. Она заменяет шлепки, водонепроницаема, не скользит защищает ноги от горячих поверхностей.

Пляжный сейф

Чтобы не следить за вещами на пляже и действительно наслаждаться отдыхом, можно воспользоваться пластиковым сейфом. Он погружается в песок и плотно закрывается крышкой. А сложить туда можно кошелек, телефон, ключи от машины и многое другое.

Камера для подводной съемки

Вариантов на эту тему довольно много, выбор есть на любой кошелек и под любую задачу: от записей для домашнего архива до профессиональных съемок. В качестве приера мы хотим показать подводную маску OMorc Snorkel Mask, оборудованную камерой подводной съемки с углом обзора 180 градусов.