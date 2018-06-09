Житель Барнаула на мотоцикле проехался по новой второй лестнице и набережной в Барнауле, которые еще официально не открылись. Видео разместили пользователи в группе Barnaul22. На нем видно, как мотоциклист разъезжает по террасам лестницы, спускаясь к набережной.
По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда могло навредить покрытию туристического объекта.
Ранее в мэрии Барнаула сообщали, что результатом проезда автомобилей по террасам первой лестницы Нагорного парка стали многочисленные трещины. Таких инцидентов за последние полтора года было несколько. В августе 2017 года водитель в Барнауле на своем автомобиле Lexus RX 300 проехал по ступеням новой лестницы в Нагорном парке, повредил тротуарную плитку на 11 тысяч рублей и отправился за это за решетку на целые сутки.
Новая набережная и вторая лестница Нагорного парка Барнаула официально будут открыты в июне. Сейчас все работы на туристическом объекте закончены. Ожидается, что 800-метровая набережная станет центром притяжения для горожан. Уже сейчас каждый день объект посещают тысячи барнаульцев.
Комментарии
"По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда могло навредить покрытию туристического объекта." у вас там с головой как, пользователи? Такое катание могло людям навредить, а не покрытию... Хотя да, видимо, у них человеческая жизнь не в цене.
как обычно хруст без номеров.
Формально это стройка, поэтому там можно отжигать хоть на чем. Далее, гражданам там делать нечего. На стройке без каски нельзя, байкер в каске, пешки мимо пролетают. Так то.
этому ослу надо в голову гвоздь забить
А лучше КОЛ.
опять спишут некачественную стройку с плохими материалами на данного мотика... а если это заказной?
да как же так строят что боятся что мотоциклист может эти постройки развалить? Уверен, администратиции было бы идеально если бы на всем ихнем туркластере и люди бы не ходили, не терли и не продавливали бы рассыпающуюся плитку, не обтирали бы перила из непонятного металла и не бегали бы по сползающим от прыжков бегунов терассам Нагорного парка.
точно
Ога! если что треснет или сползёт, то виноват хрустик на моцике. Такую отмазку хозяевам лысой горы подогнал, мерзавец.
"Житель Барнаула на мотоцикле проехался " - в каком месте у него написано, что он из Барнаула? "По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда " - такими фразами в своих статьях вы только увеличиваете количество подобных инцидентов!
Говно распинать мотодрокеру