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Мотоциклист проехался по террасам новой лестницы и набережной в Барнауле

, ИА "Амител"
Ралли "Париж — Нагорный парк"

Житель Барнаула на мотоцикле проехался по новой второй лестнице и набережной в Барнауле, которые еще официально не открылись. Видео разместили пользователи  в группе Barnaul22. На нем видно, как мотоциклист разъезжает по террасам лестницы, спускаясь к набережной.

По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда могло навредить покрытию туристического объекта.

Ранее в мэрии Барнаула сообщали, что результатом проезда автомобилей по террасам первой лестницы Нагорного парка стали многочисленные трещины. Таких инцидентов за последние полтора года было несколько. В августе 2017 года водитель в Барнауле на своем автомобиле Lexus RX 300 проехал по ступеням новой лестницы в Нагорном парке, повредил тротуарную плитку на 11 тысяч рублей и отправился за это за решетку на целые сутки.

Новая набережная и вторая лестница Нагорного парка Барнаула официально будут открыты в июне. Сейчас все работы на туристическом объекте закончены. Ожидается, что 800-метровая набережная станет центром притяжения для горожан. Уже сейчас каждый день объект посещают тысячи барнаульцев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

9.06.2018 11:51
Пффф

"По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда могло навредить покрытию туристического объекта." у вас там с головой как, пользователи? Такое катание могло людям навредить, а не покрытию... Хотя да, видимо, у них человеческая жизнь не в цене.

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9.06.2018 11:54
- гость -

как обычно хруст без номеров.

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9.06.2018 12:05
Вжик на моцык

Формально это стройка, поэтому там можно отжигать хоть на чем. Далее, гражданам там делать нечего. На стройке без каски нельзя, байкер в каске, пешки мимо пролетают. Так то.

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9.06.2018 12:06
Mad Max

этому ослу надо в голову гвоздь забить

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9.06.2018 12:08
- гость -

А лучше КОЛ.

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9.06.2018 12:20
- гость -

опять спишут некачественную стройку с плохими материалами на данного мотика... а если это заказной?

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9.06.2018 12:51
- гость -


да как же так строят что боятся что мотоциклист может эти постройки развалить? Уверен, администратиции было бы идеально если бы на всем ихнем туркластере и люди бы не ходили, не терли и не продавливали бы рассыпающуюся плитку, не обтирали бы перила из непонятного металла и не бегали бы по сползающим от прыжков бегунов терассам Нагорного парка.

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9.06.2018 12:53
- гость -

точно

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9.06.2018 13:02
- гость -

Ога! если что треснет или сползёт, то виноват хрустик на моцике. Такую отмазку хозяевам лысой горы подогнал, мерзавец.

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9.06.2018 13:04
Зрячий

"Житель Барнаула на мотоцикле проехался " - в каком месте у него написано, что он из Барнаула? "По словам пользователей, такое катание в стиле Вина Дизеля или Джеймса Бонда " - такими фразами в своих статьях вы только увеличиваете количество подобных инцидентов!

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9.06.2018 13:06
Кот.Без сапог.

Говно распинать мотодрокеру

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