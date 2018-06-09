Фото: for.kg
Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в Горном Алтае в связи с безвестным исчезновением жителя села Александровка Майминского района, который пропал в июне 2006 года.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, Иван Васильевич Шебалин 1955 года рождения ушел из дома около 10 часов утра 9 июня 2006 года в неизвестном направлении.
До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы пропавшего: на вид около 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы темного цвета с проседью, средней длины, глаза карие.
Был одет: пиджак темного цвета, рубашка розового цвета в клетку, камуфлированные брюки, кроссовки серого цвета.
Особые приметы: хромает на обе ноги, инвалид 1 группы. Документов при себе не имел.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или об обстоятельствах его исчезновения, просят обращаться по телефонам в Горно-Алтайске 8(388-22) 495-00, в селе Майма 8(388-44) 2-20-90 или 02.
Комментарии