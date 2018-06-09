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Глава Минтруда Максим Топилин предположил, что в организме человека есть ресурсы для того, чтобы жить до 150-200 лет. Об этом пишет РИА Новости.
На празднике в Кремлевском дворце, посвященном Дню соцработника, он заявил, что, если по линии системы здравоохранения будут происходить разные изобретения, то, возможно, "и 80 лет — это совсем не тот предел, который мы застанем".
Министр предположил, что в человеческом организме могут быть резервы и ресурсы, чтобы жить до 150-200 лет. "Пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть", — цитирует агентство слова министра.
Кроме этого, он поздравил социальных работников с праздником и отметил, что страна находится на пороге больших изменений: поставлены задачи повышения качества и продолжительности жизни.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что считает возможным достичь уровня продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.
Комментарии
мечты о том что можно отложить пенсионный возраст до 150 тоже посещают?
а еще человек может быть миллиардером, для этого есть ресурсы, при нашей жизни мы можем деньги тачками возить, как в Мозамбике
не отложит а отменить пенсию
Видимо пенсионный возраст пересмотрят. Прикинули опять денег в бюджете не хватает.
Всех чиновников и ПФР не прокормим. Работаю с людьми, в этом году все чаще истории как мужское население среднего возраста до 50 лет в Алтайском крае умирает. Случаи суицидов всё чаще и чаще, народ уже морально не вытягивает такую жизнь. Печально.