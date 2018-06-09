Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле, запланированное на 10 июня, переносится, объявили в городской администрации.
"В связи с высоким уровнем воды в реке Обь и затоплением территории пляжа дата открытия переносится", — констатируют городские власти.
В мэрии уточняют, что из-за затопления невозможно обследование речного дна.
"О дате открытия пляжа будет сообщено дополнительно", — добавляют в администрации.
Напомним, аукцион на проведение работ по благоустройству городского пляжа выиграло ООО "Майами-Импорт".
Победитель тендера обязался получить санитарно-эпидемиологическое заключение, провести обследование дна, обозначить буями зоны купания, обеспечить охрану территории, установку биотуалетов, кабинок для переодевания, лежаков, зонтов, урн для мусора, вывоз ЖБО и ТБО, организовать работу спасательной службы, парковки.
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