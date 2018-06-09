Фото: yandex.kz
Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов заявили, что создали самый мощный в мире суперкомпьютер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание MIT Technology Review.
Уточняется, что производительность машины Summit составляет до 200 петафлопс — 200 миллионов миллиардов операций в секунду.
По данным издания, "все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока".
Заявленная производительность компьютера американцев вдвое больше, чем у разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), считавшегося ранее самым мощным устройством в мире.
Ученые собираются использовать новую машину в том числе для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также между возникновением зависимости от наркотиков. Кроме этого, суперкомпьютер может помочь в климатическом моделировании, что должно увеличить эффективность прогноза погоды.
По данным издания, суперкомпьютеры по всему миру используются как для исследований, так и для разработки вооружения.
"Если самый мощный [суперкомпьютер находится] в США, то американские исследователи и вооруженные силы страны будут иметь дополнительное преимущество", — заключает MIT Technology Review.
Комментарии
Миллионов или миллионов миллиардов?
Подзаголовок не соответствует на 9 порядков тексту новости.
Ну а от фразы "все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока" технари и математики рыдают кровавыми слезами.
Все - это кто? Все мыши? Все - это сколько?
305 дней? Или суток? Со сном или без?
Мгновение ока численно это сколько?
Смысл называть точное число 305 в окружении неточных и недостаточных данных?
Но гуманитарии не понимают, не осознают.
И да, почему "мощнейший" в кавычках?
Если бы это был сарказм, то кавычки уместны.
Т.е. писатель сего опуса и не технарь, и не гуманитарий.
Что это за существо?
Робот?
Хотел глянуть состав редакции, но ссылка внизу страницы не работает с момента ребрендинга
http://www.amic.ru/staff
"Страница не найдена"
42
Это новостная лента ребята. Типа Рен ТВ. Что вы ожидали тут прочитать? Смеюсь.