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Барнаульцам рассказали, куда жаловаться на завышенные цены на бензин

, ИА "Амител"
ОНФ запускает "горячую линию" для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо

Фото: главный-вопрос.рф

Общероссийский народный фронт запускает "горячую линию" для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

Жители Алтайского края, которые лично столкнулись с завышением цены на заправочных станциях, могут позвонить по телефону 8 (3852) 35-37-88 или написать на электронную почту по адресу 22region@onf.ru

"Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг этой ситуации и открывает "горячую линию" для приема сообщений. Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная
информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах", — высказался о проблеме член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, цены на разных заправочных станциях могут сильно отличаться, потому что многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что
ситуация с ростом цен на топливо недопустима и связана с ошибками правительства в сфере регулирования тарифов. Путин напомнил, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр. Это привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. После этого цены на внешнем рынке повысились. Сейчас, по словам Путина, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2−3 тыс. руб.

Между тем цены на бензин в Алтайском крае продолжают расти. По словам экспертов, этот процесс продлится как минимум еще несколько недель.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

9.06.2018 12:52
- гость -

и просят жалобу писать на сразу на туалетной бумаге что бы в унитаз спустить

0  0
9.06.2018 13:02
- гость -

Между тем цены на бензин в Алтайском крае продолжают расти. По словам экспертов, этот процесс продлится как минимум еще несколько недель.

a то
«Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» (c)

0  0
9.06.2018 13:03
- гость -

В Спортлото можно жаловаться.

0  0
9.06.2018 13:28
Наталья

что бы мы понимали, что цена завышена - назовите ее максимальный порог, например: Цена бензина 92 марки на территории Алтайского края не может превышать 39 руб., если Вы стали свидетелем, что на заправочных станциях края цена выше - звоните, пишите, примем меры.

0  0
9.06.2018 13:28
Павсекакий

Ну пожаловались путину уже и что?
Жаловаться ещё, только через посредников в виде путинского "фронта" и правительства?

0  0
9.06.2018 13:30
Жалоба

"Уважаемый людоед, нам стало известно, что вы едите людей живыми - это не гуманно. Просим вас усыплять этих несчастных перед вашей трапезой или хотя бы завязывать им глаза. Заранее спасибо с надеждой на вашу доброту и отзывчивость..."(с)

0  0
9.06.2018 13:31
Зрячий

Правительство заявило, что в этом году инфляция не должна превысить 2,8% и это при том что рост цен на бензин за пол года приблизился уже к 10%

0  0
9.06.2018 13:32
- гость -

зачем жаловаться - надо до уровня 35.00 рублей снижать за литр АИ-92

0  0
9.06.2018 13:39
Зрячий

Сорри, уже скорректировали

0  0
9.06.2018 13:40
многодетный

ФАС , это государственное подразделение, которое должно заниматься данным вопросом , за это они получают зарплату. ОНФ , не понятно , какое отношение имеет к приему жалоб по ГСМ . Раз народный фронт , то вперед - на передовую, помогать пенсионерам вскопать огород, посадить картофель, наколоть дрова и т.д., помогайте , оказывайте реальную помощь .

0  0
9.06.2018 13:41
- гость -

Себестоимость бензина 9 рублей за литр. Если цена где-то выше - пишите жалобу

0  0
9.06.2018 13:43
- гость -

Неплохо было бы этот фронт бросить на посевную. Пусть реальную пользу приносят, а не кляузы собирают

0  0
9.06.2018 13:46
- гость -

что бы мы понимали, что цена завышена - назовите ее максимальный порог,

а как же невидимая рука рынка котрая порушит все ))

0  0
9.06.2018 13:46
- гость -

Единственно действенная мера - голосование, при продлении полномочий ворам и жуликам! Не голосуйте за них вот тогда можно будет требовать, а не униженно просить....

0  0
9.06.2018 14:01
- гость -

"а как же невидимая рука рынка котрая порушит все "
---
Какого рынка, болезный? Свыше 60% цены бензина - акцизы и налоги. Бензин должен стоить 15 руб.

0  0
9.06.2018 14:06
- гость -

Бензин должен стоить 15 руб.

кому должен, выгляни в окно, за окном капитализмЪ - никто никому ничего не должен
за сколько его будут покупать - столько он и будет стоить ))

0  0
9.06.2018 14:17
- гость -

Больше половины цены накручено не капиталистами, а чиновниками. Это не капитализм, о госмонополизм. Капитализм там, куда стремятся капиталы. Капиталы стремятся подальше от расеи. Хватит уже оправдывать грабёж "капитализмом". Не канает уже, придумайте что-нибудь новенькое.

0  0
9.06.2018 14:41
- гость -

Это не капитализм...

я дико извиняюсь, но тогда что: первобытно-общинный коммунизм, рабовладение, феодализм или коммунизм ))

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