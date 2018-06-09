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Алтайские депутаты предложили Виктору Томенко сыграть в баскетбол

, ИА "Амител"
Матч может пройти между командами правительства Алтайского края и Заксобрания в барнаульском спорткомплексе "Победа"

Фото: stolitca24.ru

9 июня врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с депутатами регионального Заксобрания. На встрече присутствовали председатели комитетов АКЗС, руководители фракций, а также председатель и зампредседателя законодательного органа власти.

За 1,5 часа стороны успели обсудить немало проблем, существующих в Алтайском крае и требующих деятельного участия со стороны губернатора и правительства. Нашлось в ходе встречи место и неофициальным моментам.

Так, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов предложил врио губернатора сыграть в баскетбол. При этом Молотов сделал несколько комплиментов в адрес главы региона, заявив, что впечатлен видеороликами в Интернете, на которых Виктор Томенко играет в баскетбол.

Кроме того, эсер отметил, что АКЗС располагает довольно сильной спортивной командой, выступающей в Спартакиаде среди государственных гражданских служащих, сам он также участник этой сборной. И в алтайском правительстве есть чиновники, увлекающиеся спортом, добавил парламентарий. Поэтому предложено было провести матч в формате команда АКЗС против команды правительства. Местом встречи мог бы стать СК "Победа", где проводит свои домашние матчи барнаульский клуб "АлтайБаскет".

Виктор Томенко не стал комментировать данную инициативу депутатского корпуса, а вот зампредседателя АКЗС Сергей Серов в шутку добавил, что такой матч можно было бы сыграть, но уже после 9 сентября. Напомним, именно на эту дату намечены выборы губернатора Алтайского края.

Отметим, Виктор Томенко с детства занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края. В Сети есть несколько роликов с его участием, где он демонстрирует свои спортивные навыки.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

9.06.2018 13:28
Я не робот

Плюс в карму Томенко. Здоровый человек со здоровой психикой

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9.06.2018 13:29
Приветики :)

Сыграйте сначала в баскетбол, потом в футбол, потом в теннис, потом в шахматы, затем в хоккей, затем в регби, затем в карамболь, затем в мини-баскетбол, затем в бейсбол, затем в гольф, затем в мини-гольф, затем в снукер, само собой потом в большой гандбол. Ну а потом увольте своих политтехнологов.

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9.06.2018 14:31
- гость -

А чё в крае уже отсеялись?

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