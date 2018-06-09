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Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) назвал опаснейшие для экологии мировые города. Об этом пишет РИА Новости.
Сбором данных для составления рейтинга занимались норвежские, шведские, американские и японские ученые.
Самым загрязняющим окружающую среду городом признан Сеул. Столица Южной Кореи вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. Следом за ней идут города Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны), а замыкает топ-5 опасных для экологии городов Лос-Анджелес с 196,4 мегатонны углекислого газа в год.
В десятку попали такие города, как Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и Эр-Рияд (118,8 мегатонны).
В сотню вредящих экологии городов включили также два российских: Москву, расположившуюся на 15-м месте, и Санкт-Петербург (79-е место), которые выпускают 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа ежегодно.
Комментарии
Углекислый газ для растений приятен и любезен. А в выбросах этих полно другой заразы.
Пекин уступил Сеулу ???
не может быть
Там загрязнение зависит от времени года, ветров и осадков...