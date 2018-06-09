Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин во время визита в Китай подарил своему коллеге — председателю КНР Си Цзиньпину - русскую баню. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, обмен подарками произошел вечером в пятницу, 8 июня. Информацию о бане в виде подарка журналистам подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
По его словам, китайская сторона должна будет выбрать место, где российские специалисты установят баню.
Песков отметил, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая. Во время обмена подарками председателю КНР показали эскиз бани и спил дерева, по которому можно оценить объем бревна.
Отмечается, что Путин перед поездкой держал свой подарок в тайне. В интервью Медиакорпорации Китая в ответ на просьбу раскрыть секрет он заявил: "Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами". Путин в шутку пообещал журналисту на ухо шепнуть, какой подарок он подарит Си Цзиньпину.
Комментарии
У китайцев сибирского кедра больше чем в Сибири
у нас такие друзья последнее время, что страшно становится...
Отдали китайцам под вырубку пол сибирской тайги, поэтому баня из нашего кедра это символично.