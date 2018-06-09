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Жители Барнаула массово жалуются на отсутствие в их домах горячей воды, хотя обозначенные ранее сроки ремонтной кампании в контуре ТЭЦ-3 уже вышли.
"В настоящее время в нашу диспетчерскую службу поступает большое количество звонков с обращениями на отсутствие горячей воды. С нашей стороны все мероприятия по запуску горячего водоснабжения выполнены. Чтобы ресурс появился в каждой квартире, необходимо, чтобы в работу было запущено оборудование, находящееся в ведении управляющих компаний и ТСЖ", — объясняет главный инженер теплосетевого подразделения "Сибирской генерирующей компании" в Барнауле Сергей Климов.
В СГК подчеркивают, что компания возобновила подачу горячего водоснабжения в контуре ТЭЦ-3. Теплосети заполнены и поставлены на циркуляцию, бойлерные включены в работу.
Однако на сегодняшний день временное ограничение подачи ресурса действует в порядка 80 домах по улице Георгия Исакова, где произошел порыв теплосети во время заполнения трубопроводов.
Еще 12 домов в районе улицы Заринской остаются без горячей воды из-за завершения капитального ремонта.
"Однако уже сегодня вечером, 9 июня, подача ресурса будет восстановлена", — заверяют энергетики.
Напомним, первая волна отключений горячего водоснабжения началась 14 мая. Она должна была продлиться до 7 июня.
Вторая волна отключений горячей воды, уже в контуре ТЭЦ-2, стартует в Барнауле 18 июня и продлится до 11 июля.
Комментарии
Солнечная поляна 49 тоже нет горячей воды...
Надеюсь что сегодня дадут горячую воду! ну это прям ужас какой то, пишут и врут что работают с опережением графига и дают горячую воду раньше чем в установленный срок! вообще не близко, обещали 6 числа а сегодня 9 и до сих пор нет горячей воды! Если такое будет продолжаться, будут не только звонить , а идти куда надо и жаловаться на вашу работу! вообще не чего делать не хотите!
Видимо многое приходится исправлять,там же тоже люди работают