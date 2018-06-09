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Глава Барнаула Сергей Дугин побывал на первой улице, отремонтированной в 2018 году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Речь идет об улице Панфиловцев, которая набрала наибольшее число голосов в опросе барнаульцев о том, на какую дорогу стоило бы обратить внимание городским властям. Дорожники уложили асфальт высотой 5 сантиметров, уже нанесена дорожная разметка, а общая стоимость работ составила около 8 миллионов рублей. До ремонта на Панфиловцев было небывалое количество ям, но теперь здесь ровное полотно, что уже привело к увеличению потока автомобилей.

Подрядчик в лице компании ООО "Алтайдорстрой" уложил на участке один слой асфальтобетона. При этом директор подрядной организации Степан Фокин лично пообещал Сергею Дугину, что дорожное полотно выдержит пятилетку по гарантийному сроку и не будет за это время нуждаться в ремонте.

"Ездить теперь здесь стало комфортно. На протяжении двух лет мы участвуем в масштабном проекте БКД. Если в прошлом году мы в его рамках выполнили ремонт на 33 дорогах, то в этом году — 44. Объем стал более масштабным. Самое главное, чтобы был контроль за всеми работами. Мы одновременно занимаемся ремонтом общественных и дворовых территорий, и важно, чтобы за каждым объектом наблюдали сами горожане. Понятно, что не все дороги мы можем за два года привести в нормативное состояние. Но мы будем стараться это делать", — отметил Сергей Дугин.

По его словам, после ремонта в этом году 44 улиц количество дорог краевой столицы, которые соответствуют всем нормативным требованиям, приблизится к 50%.

Врио заместителя минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин сообщил, что для того, чтобы продолжить участие в программе БКД в 2019 году, необходимо также снижать количество мест концентрации ДТП в 2 раза. По его словам, это тяжелая задача, учитывая, что с начала года на барнаульских дорогах стало больше смертельных аварий и наездов на пешеходов. Несмотря на все сложности, по качеству ремонта дорог в рамках программы БКД Барнаульская агломерация входит в пятерку лучших в стране. К 2025 году задача стоит достигнуть 90% дорог, соответствующих нормативам, и снизить до нуля аварийность на барнаульских магистралях.

После посещения Панфиловцев глава Барнаула также побывал еще на нескольких улицах, где в данный момент идет ремонт. В частности, улицу Тимуровскую, где работы ведет "ДСУ №4". Там будет выложено два слоя асфальтобетона. Рабочие уже выполнили большую часть работ. Несмотря на непогоду в мае, отставание от графика составляет несколько дней и все работы должны завершиться в срок. По словам градоначальника, дорожники используют каждый теплый день, поэтому этим летом они будут работать без выходных.

"Сначала работа, а отдых потом", — резюмировал свой объезд Сергей Дугин.

Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены к 30 сентября. На проспекте Социалистическом, например, уже отфрезеровано 50% всего покрытия, выравнивающий слой выложен на 60% улицы.

В рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году на территории Барнаульской агломерации планируется выполнить работы по ремонту более 72 километров дорог местного значения и увеличить протяжённость автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%.

В рамках проекта предусмотрено 911,1 млн рублей для выполнения ремонтных работ на 44 объектах улично-дорожной сети города, что на 5,3% больше уровня 2017 года.