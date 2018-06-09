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Немецкий канцлер Ангела Меркель выступила против подключения РФ к формату "Большой восьмерки". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на канал ZDF.
Глава правительства ФРГ заявила, что возвращение Москвы бессмысленно до разрешения кризиса на Украине. Ее заявление поддержали Франция, Канада и представители ЕС.
На минувшей неделе канцлер также отказалась обсуждать восстановление РФ в статусе члена "Большой восьмерки". По ее словам, такой маневр невозможен, так как Москва "нарушает международное право".
Меркель обозначила свою позицию после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что РФ должна присутствовать на саммите G7 в канадском Квебеке.
При этом в Кремле заявили, что Москва "делает акцент на других форматах".
Идею главы США поддержал итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это "в общих интересах".
Комментарии
Украину необходимо лишить государственности:нет Украины,нет проблем.
Украину необходимо лишить государственности:нет Украины,нет проблем.
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Ну так же можно сказать, Нет России, нет проблем, так как проблемы появились из-за России а не из-за Украины
Подпиндосная Меркелиха перечит главному пиндосу? Что-то не складывается в моей ватной голове...
Проблемы начали появляться,когда нато стало придвигаться к границам России.Вопрос:для чего?