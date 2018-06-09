Фото: bakunews.az
Длинные выходные по случаю Дня России в Алтайском крае отметятся понижением температур, дождями, грозами и градом с последующим возвращением жаркой и сухой погоды.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сутки 10 июня и в ночь на 11 июня с прохождением холодных фронтов температуры в регионе понизятся в сравнении с жарой, которая наблюдается в крае в последние дни.
При этом на большей части территории края ожидаются дожди, местами ливни с грозами и локальным выпадением града.
Этот непродолжительный период будет сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду.
А уже днем 11 июня в Алтайский край вернется жаркая погода без осадков.
Ночные температуры воздуха в предстоящие трехдневные выходные составят +9...+14 градусов, местами +15...+20 градусов.
В дневное время в ближайшие дни будет +20...+27 градусов. 12 июня температура повысится до +25…+30 градусов, а в первый рабочий день на следующей неделе местами ожидается жара до +34 градусов.
Отметим и то, что в регионе до 13 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.
Комментарии