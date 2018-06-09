Фамилия Алексея Белобородова, управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края, накануне исчезла с сайта регионального кабмина. Вместо него на этой должности в качестве и.о. указан заместитель Белобородова, начальник отдела организационно-планового обеспечения управделами губернатора и правительства Алтайского края Евгений Кочергов.

Между тем по состоянию на конец апреля уголовное дело управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова не приросло новыми эпизодами, а также фигурантами. Об этом на брифинге в СУ СКР по Алтайскому краю сообщал глава управления Евгений Долгалев. Дело расследуется уже почти 9 месяцев, и когда будет передано в суд — точно неизвестно.

Напомним, в отношении Алексея Белобородова возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, чиновник приобрел на бюджетные деньги три дорогостоящих "Мерседеса". 18 миллионов рублей были потрачены без проведения тендера. Это является нарушением законодательства.

Чуть позже Октябрьский суд Барнаула по ходатайству следователя вынес решение отстранить от должности Алексея Белобородова на время следствия.

Как стало известно порталу Amic.ru, следователем по делу Белобородова является Виктор Ватутин. Именно он расследовал такие резонансные дела, как история с 10 алтайскими наркополицейскими, получившими длительные сроки заключения, и бывшим руководителем Главобразования Юрием Денисовым, осужденным на 11 лет колонии строгого режима.

По данным источников, г-н Ватутин уже по несколько раз вызывал на допрос водителей, которые были задействованы в перевозке первых лиц края, причем управляли они именно автомобилями марки Merсedes.

Белобородов был назначен управляющим делами администрации Алтайского края 18 февраля 2013 года. С 1 января 2017 года являлся управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

Алексей Белобородов родился 19 марта 1961 года в селе Гонохово Завьяловского района Алтайского края. После окончания автотранспортного факультета Алтайского политехнического института в августе 1983 года был принят в органы внутренних дел. Занимал должности старшего инспектора ДПС в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы, инженера, старшего инженера и заместителя начальника в управлении ГАИ УВД Алтайского края. В 1996 году поступил в Академию МВД России. После ее окончания работал заместителем начальника Ленинского РОВД Барнаула. В мае 2002 года назначен начальником управления ГИБДД Алтайского края, в феврале 2009 года – заместителем начальника службы тыла ГУВД по Алтайскому краю, в июне 2011 года – заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, почетной грамотой администрации Алтайского края, почетной грамотой Главного управления сельского хозяйства за организацию агропромышленного форума "Всероссийский день поля – 2016", удостоен ряда правительственных и ведомственных наград.