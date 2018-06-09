"Наша фракция продолжает выступать против печально известного бюджетного правила использования нефтегазовых доходов. Оно устанавливает базовую цену нефти в 40 долларов за баррель. Все, что свыше, "отсекается" от бюджета. Это приводит к тому, что наши деньги направляются на закупку американских облигаций. Таким образом за народные средства правительство фактически финансирует экономику Америки. Представьте себе масштабы наших потерь, если сейчас цена барреля нефти более 60 долларов", — прокомментировал депутат.
Он напомнил, что о необходимости смягчения этого правила говорит даже Алексей Кудрин, который в свое время был одним из его создателей.
"Мы требуем отменить бюджетное правило либо повысить линию отсечки до 60 долларов. Полученные за счет этого средства мы могли бы направить на развитие экономики и повышение уровня жизни наших жителей", — добавил он.
Еще одна причина голосования против поправок связана с тем, что этот законопроект противоречит словам президента РФ Владимира Путина о том, что индексация пенсий должна опережать инфляцию. Терентьев рассказал, что поправки, внесенные правительством, наоборот, снижают индексацию социальных пособий и пенсий. По сути, президент говорит одно, а правительство делает другое.
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