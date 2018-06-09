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Творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты "Здоровье" могли стать причиной отравления 64 человек, из которых 62 — дети, в детском лагере "Сосновый бор" в Свердловской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного управления СКР.
Согласно последней информации, самочувствие ухудшилось у 62 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у двух 18-летних вожатых.
В сообщении сказано, что днем ранее дети съели на обед картофельный суп, говяжью котлету "Здоровье", тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник в меню была творожно-рисовая запеканка. В данный момент следователь опрашивает представителей администрации лагеря. Также подчеркивается, что смена, в которой находились пострадавшие дети, началась со 2 июня.
По факту вспышки кишечной инфекции следователи и сотрудники прокуратуры города Кушва начали проверки.
В данный момент работа лагеря приостановлена, выясняются причины инцидента, рассказал глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.
Всего в лагере, по его словам, отдыхали 137 детей. Тех подростков, которым не потребовалась госпитализация, забирают домой родители.
Участковым медикам поручили мониторить состояние этих детей в течение семи дней. "Они будут докладывать их состояние в областной Роспотребнадзор. Специалисты проверяют пищу и воду, которые употребляли в лагере", — добавил глава городского округа.
Сообщается, что прокуратура в Свердловской области усилит проверки летних детских лагерей после этого массового отравления людей.
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