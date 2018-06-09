Тема "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в четверг, 7 июня, активно обсуждалась в ходе сегодняшней встречи врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с депутатами регионального Заксобрания.

В частности, глава региона откровенно признался, что ожидал в ходе эфира услышать совсем другой вопрос — про алтайский мёд, но реальность оказалась иной.

"Пока дошла очередь до нас, я все эти три часа посвятил изучению алтайского меда. Просто нам в правительстве из определенных источников стало известно, что возможный вопрос будет как-то связан именно с этим сюжетом. Сейчас, мне кажется, я могу рассказать про наш мёд буквально все", — с долей юмора сообщил окружающим врио губернатора.

Однако когда был задан реальный вопрос, стало понятно, что "заготовку" к нему врио губернатора и члены правительства не подготовили. Впрочем, глава региона смог довольно быстро сориентироваться в изменившихся условиях, хотя на это было не более минуты. 30 секунд — пока жители села Старая Суртайка задавали вопрос президенту, плюс еще столько же, пока Владимир Путин задавал уточняющие вопросы о количестве учеников в малокомплектной школе.

Кроме того, Виктор Томенко уточнил, что некоторой нервозности в ходе "Прямой линии" добавил не только неожиданный вопрос, но и качество трансляции: "Временами было плохо слышно. Окружающие потом говорили, что было заметно, как я нервничаю и волнуюсь — это проявлялось в том, что снимал и надевал очки несколько раз".

"При этом себя на экране я не видел. Обычно ты появляешься на мониторе, только когда дают слово. О том, что было выведено три картинки, я даже представления не имел. У нас я видел только президента и себя на отдельном экране... Сижу, записываю в полной уверенности, что меня не показывают. Потом мне коллеги говорят, что было видно волнение, а у меня был рабочий момент: кому-то что-то говорил. Оказывается, все это время мы были на мониторе", — поделился воспоминаниями Виктор Томенко от своего первого "боевого крещения".

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