Тема "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в четверг, 7 июня, активно обсуждалась в ходе сегодняшней встречи врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с депутатами регионального Заксобрания.
В частности, глава региона откровенно признался, что ожидал в ходе эфира услышать совсем другой вопрос — про алтайский мёд, но реальность оказалась иной.
"Пока дошла очередь до нас, я все эти три часа посвятил изучению алтайского меда. Просто нам в правительстве из определенных источников стало известно, что возможный вопрос будет как-то связан именно с этим сюжетом. Сейчас, мне кажется, я могу рассказать про наш мёд буквально все", — с долей юмора сообщил окружающим врио губернатора.
Однако когда был задан реальный вопрос, стало понятно, что "заготовку" к нему врио губернатора и члены правительства не подготовили. Впрочем, глава региона смог довольно быстро сориентироваться в изменившихся условиях, хотя на это было не более минуты. 30 секунд — пока жители села Старая Суртайка задавали вопрос президенту, плюс еще столько же, пока Владимир Путин задавал уточняющие вопросы о количестве учеников в малокомплектной школе.
Кроме того, Виктор Томенко уточнил, что некоторой нервозности в ходе "Прямой линии" добавил не только неожиданный вопрос, но и качество трансляции: "Временами было плохо слышно. Окружающие потом говорили, что было заметно, как я нервничаю и волнуюсь — это проявлялось в том, что снимал и надевал очки несколько раз".
"При этом себя на экране я не видел. Обычно ты появляешься на мониторе, только когда дают слово. О том, что было выведено три картинки, я даже представления не имел. У нас я видел только президента и себя на отдельном экране... Сижу, записываю в полной уверенности, что меня не показывают. Потом мне коллеги говорят, что было видно волнение, а у меня был рабочий момент: кому-то что-то говорил. Оказывается, все это время мы были на мониторе", — поделился воспоминаниями Виктор Томенко от своего первого "боевого крещения".
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Комментарии
В частности, глава региона откровенно признался, что ожидал в ходе эфира услышать совсем другой вопрос — про алтайский мёд, но реальность оказалась иной.
............................((( и что он хотел услышать? люди ради прикола что ли звонят Путину?
Как бы там ни было, но как Красноярский край, так и Норильский никель прекрасно отзываются о Томенко и говорят, что нам повезло. Так что давайте пожелаем успеха человеку
Да, волнение было очень заметно, было понятно, что вопрос оказался неожиданным, что ответа готового не было. Но честно говоря, это был самый приятный момент во всей "Прямой линии", потому что мы видели живого, искреннего человека, а не забронзовевшего бюрократа какого-то, у которого на все отмазка готова. Наш выкручиваться не стал - сказал все честно, как есть. И это выглядело куда более достойно, чем лживая самоуверенная тетка из Владимирской области, которая стала нагло наезжать на жителей и врать про больницу - и кстати, тут же публично была уличена во лжи. Помню, как ранешний в телевизоре с испуганным лицом лепетал, что все врут по поводу "ДАРа" - было противно! Тем более потом вся якобы ложь подтвердилась с лихвой!
А школу, конечно, надо сохранить - тут все правильно! И Путин всем рьяным реформаторам вполне ясно дал понять, что сорок учеников - это много! А то привыкли людей десятками да сотнями считать, как какую-нибудь корюшку на одесском привозе!
9.06.2018 16:26
- гость -
вот это речь!
9.06.2018 16:26
- гость -
считать, как какую-нибудь корюшку на одесском привозе!
Я дико извиняюсь,но в адесе,на Привозе,выгодней считать в бычках,тараньках,или в тюльке.Корюшка зверек не тамошний.)))