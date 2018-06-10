Активисты городского отделения "Молодой Гвардии" "Единой России" проведут во вторник, 12 июня, праздничное мероприятие "Молодежь Барнаула — детям", посвящённое Дню России. Об этом порталу Amic.ru сообщили представители движения.
В программе конкурсы для детей и взрослых, веселые развлечения от аниматоров, аквагрим для детей и бесплатное мороженое.
Праздник начнется в 15:00 на детской площадке на пересечении проспекта Красноармейский и улицы Партизанской, рядом с ТЦ "Гулливер-парк".
В числе организаторов также комитет по делам молодёжи администрации Барнаула и барнаульское отделение партии "Единая Россия".
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