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Труп женщины, который был накрыт чемоданом, обнаружили в лесополосе в районе Нового поселка, являющегося микрорайоном Бердска. Об этом пишет "НДН.Инфо".
Сообщается, что тело нашли вечером в пятницу, 8 июня.
На месте ЧП работает полиция во главе с новым начальником бердского Отдела МВД подполковником полиции Владимиром Соколовым.
Издание пишет, что следователи пока не комментируют инцидент. "Поэтому можно лишь предполагать, что смерть женщины имеет под собой криминальную подоплеку", — пишет "НДН.Инфо".
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