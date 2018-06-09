Фото: правительство Алтайского края
Бывшие главы Алтайского края и Ивановской области Александр Карлин и Павел Коньков осенью станут представителями этих регионов в Совете Федерации. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента, и подтвердил собеседник в верхней палате Федерального собрания.
Согласно планам Кремля, Александра Карлина на эту должность предложит врио главы Алтайского края Виктор Томенко.
"Бывший глава Алтайского края Александр Карлин давно хотел стать сенатором, и его преемник Виктор Томенко с этим согласился", — уточнил источник в Совфеде.
По закону на выборах главы региона каждый кандидат заявляет будущего представителя региона в Совете Федерации от исполнительной власти. Решение о наделении полномочиями сенатора принимается избранным главой региона на следующий день после вступления в должность. Выборы главы Алтайского края назначены на единый день голосования, 9 сентября.
В случае назначения Коньков сменит в Совете Федерации Владимира Бочкова, Карлин — Михаила Щетинина, который представляет в палате исполнительную власть края и возглавляет комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Собеседник РБК в верхней палате предположил, что Карлин "унаследует" и этот пост.
"В аграрной политике он разбирается, пост достойный, а бывший глава региона не может же быть простым сенатором. Разговоры про это ведутся сейчас в Совете Федерации", — сообщает источник.
Ранее полпред президента в СФО Сергей Меняйло заявлял, что Александр Карлин никуда не уходит и продолжит трудиться на благо Алтайского края. Источники в региональном правительстве тогда сообщали, что Александр Карлин будет одним из кандидатов в Совет Федерации, которого выдвинет Виктор Томенко. Практика перехода бывших губернаторов в верхнюю палату парламента распространена. Так, недавно в Омске бывший глава региона Виктор Назаров после своей добровольной отставки ушел на работу в Совет Федерации.
Отметим, что Александр Карлин был отправлен в отставку по собственному желанию 29 мая 2018 года. На его должность президентом страны Владимиром Путиным был назначен Виктор Томенко, который до этого работал председателем правительства Красноярского края.
Комментарии
А может, лучше все-таки пельмени? От греха подальше?