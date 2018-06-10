Главным событием этих длинных выходных станет празднование Дня России. Отметить его можно будет как в городе, так и на Бирюзовой Катуни. Если вы выберите второй вариант, знайте, что мероприятия пройдут здесь с 8 по 12 июня (0+). В программу вошли такие события, как международный научный форум "Интеграционные процессы в этнокультурной сфере", праздник русского фольклора "Древо", творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!", выставка-ярмарка "Живое ремесло", творческая лаборатория по освоению традиционных форм фольклора, выставка-презентация этнокультурных объединений, научный форум, посвященный вопросам этнокультурного развития полиэтничных территорий и праздничный гала-концерт.
Подробную информацию о программе и участниках можно посмотреть на сайте фестиваля.
Для тех, кто останется в Барнауле, 9 июня в Парке спорта проведут городской пикник "Поляна" с лекторием, творческой мастерской, спортивной и игровой площадкой и концертом барнаульских групп. Посетить мероприятие можно с 11:00 до 22.00, вход бесплатный (0+).
В этот же день в "Киномир-Арена" в 16:30 и 19:55 покажут музыкальную, биографическую драму "Лето". Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х. Фильм полон музыки и культовыми треками того времени.
11 июня в 16:00 в галерее "Республика ИЗО" начнется концерт "Новая филармония: современная и не совсем классическая музыка" (14+).
12 июня в стране будут отмечать День России, и праздничные мероприятия пройдут в разных районах города. В программе открытый кубок города Барнаула по дуатлону, различные концерты и фестивали. А завершится все концертом группы Владимира Кислова, музыкнты выступят на площади Сахарова с 21.30 до 22.30 и праздничным фейерверком.
Так, в 12:00 на Барнаульском Арбате (Пешеходная зона ул. Мало-Тобольской) можно будет поучаствовать в праздничном хороводе.
В это же время в парке "Солнечный ветер" начнется концерт "С любовью к России".
Завершит празднование можно в баре "Опера" (18+), там тоже отметят День России под выступления диджеев. Девушкам вход свободный.
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