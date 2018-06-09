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Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенническом хищении свыше 40 миллионов рублей при утилизации опасных отходов.
В надзорном ведомстве уточняют, что обвиняемыми проходят три человека, которым в зависимости от роли и степени участия в преступлении инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере, нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды, и легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершенного хищения.
По версии следствия, в 2016 году юрлицо, возглавляемое одним из обвиняемых, прошло конкурсные процедуры и заключило договор на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению опасных отходов АО "Бийское производственное объединение "Сибприбормаш".
Согласно договору, отходы предприятия подлежали утилизации на специальном полигоне в Томской области. Правоохранители установили, что трое обвиняемых наладили фиктивный документооборот, который мнимо свидетельствовал о надлежащей утилизации опасных веществ.
На самом же деле загрязненный грунт был перевезен в не предназначенное для этого место, а денежные средства в размере более 40 миллионов рублей похищены.
Выявить факт складирования опасных веществ вне полигона удалось в рамках проверки, проведенной Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой. Сейчас в судебном порядке рассматриваются требования природоохранного прокурора о рекультивации земельного участка.
В настоящее время уголовное дело направлено в Бийский городской суд.
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