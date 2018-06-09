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Треть наименований исключат из федерального перечня учебников после сокращения списка осенью текущего года. Данное заявление сделала глава Минпросвещения Ольга Васильева, пишет ТАСС, ссылаясь на "Россию 24".
По словам министра, в текущем году учебники закупили почти все. "Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его — это как раз осенний период", — добавила она, отметив, что новый перечень будет рекомендован для закупки в школы со следующего года.
Она отметила, что при обнаружении проблемы лишь в одном учебнике некачественными признаются все книги из линейки. В качестве примера она привела линейку учебников по истории. Если эксперты не признают один учебник, то снимаются все остальные. "Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой — по другому, седьмой — по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения", — добавила министр.
Ранее Васильева заявляла, что 30% школьных учебников не прошли дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. Процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в текущем году в первый раз. Ее проходили учебники, которые претендовали на включение в обновленный федеральный перечень учебников.
Действующий федеральный перечень учебников утвержден приказом Минобрнауки в 2014 году.
Комментарии
Нашлась проблема в учебниках, потеряло государство много миллионов денег - министра образования в отставку+ штраф, вниз по цепочке ответственным штрафы и не по 500 или 1000 рублей, а сотни тысяч-миллионы рублей, нищий народ штрафуете по полной, а здесь диверсия, можно вообще серьезные сроки давать, тогда глядишь и ответственность появится , а не просто бабкокосительство. По поводу " учебники закупили почти все ", хватит нагло врать, нехватка учебников ежегодно, моим пацанам-близнецам по одному учебнику на некоторые предметы давали, постоянная драка из-за них была, остальные в классе докупали. Сейчас макулатуру сдали кг 15-20 , на учебники на следующий год . В этом году если не хватит учебников , начну "трясти" алтайское правительство.
а как же чубайс с его ёнанокнигой(краденый планшет 2009 года) за 20тыр, которая якобы заменит все учебники?
современное образование растит серую массу рабов... Верните старую советскую программу в школе