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Народный артист РСФСР, ведущий актер театра им. Маяковского Игорь Охлупин умер в субботу, 9 июня, в московской больнице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу театра.
Отмечается, что 79-летний артист скончался после непродолжительной болезни.
В сообщении театра отмечается, что для всех маяковцев уход Охлупина является невосполнимой потерей. Театр принес соболезнования всем родным и близким артиста.
Информация о дате и времени прощания с артистом появится позднее.
Охлупин попал в труппу имени Маяковского в 1960 году. Он сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, включая роль Митча в легендарном спектакле "Трамвай "Желания". До недавнего времени актер играл в спектаклях текущего репертуара театра: "Кавказcкий меловой круг", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Мертвые души" и "Женитьба".
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