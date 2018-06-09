Фото: kmvcity.ru
Празднование Дня России в Барнауле во вторник, 12 июня, обернется перекрытием участков дорог в центре краевой столицы, предупреждают в городской администрации.
Так, с 10:30 до 14:00 будут перекрыты четная и нечетная стороны проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Это связано с проведением II Открытого городского чемпионата по дуатлону.
Ввиду перекрытия проспекта Ленина общественный транспорт пустят в объезд по проспектам Красноармейский и Комсомольский.
Также в этот день с 14:00 до 22:30 будет перекрыта площадь Сахарова, а именно участок проспекта Социалистического между улицами Молодежная и Мерзликина.
Участников дорожного движения убедительно просят заранее планировать поездки по городу и выбирать маршруты объезда.
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