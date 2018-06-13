Авторский дом One Loft на улице Взлетной в Барнауле от компании "Адалин-Строй" — это особенный дом во всех смыслах.
Авторская детская площадка, уютные беседки и современные спортивные сооружения, "зимние сады" внутри каждой квартиры.
Но самое главное, что заслуживает внимания – это планировки квартир. Метраж квартир позволяет чувствовать себя комфортно каждому. Смарт-планировки превращают любое пространство в уютный дом, который станет крепостью и островом спокойствия посреди бушующего океана спешки и суеты. В ONE LOFT всё предусмотрено для комфортной жизни.
Пристально разглядываем преимущества дома и планировок в нашей инфографике!
Офисы продаж:
г. Барнаул
ТЦ "Проспект", 3 этаж
пр. Ленина, 39
Тел.: 8 (3852) 533-233
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