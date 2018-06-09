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Суд вынес приговор директору МУП "Водоканал г. Славгорода", признав его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника предприятия.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в данный момент установлено, что на предприятии должным образом не осуществлялось вентилирование приемного отделения канализационно-насосной станции очистных сооружений, принимавшей сточные воды из канализационной системы города.
"Несмотря на наличие в помещении токсичных клоачных газов, доступ в него не был ограничен, и периодически туда спускались сотрудники предприятия для осуществления работ по обслуживанию оборудования станции и уборке, не имевшие при себе средств индивидуальной защиты", — отмечают в СКР.
В июле позапрошлого года машинист МУПа спустился внутрь приемного отделения станции для осуществления работ. Он не имел средств индивидуальной защиты и под воздействием токсичных клоачных газов потерял сознание.
В течение некоторого времени он находился на дне помещения, а затем его обнаружили коллеги.
"При попытке вытащить пострадавшего четверо рабочих сами получили отравление ядовитыми газами различной степени. Дальнейшую помощь им оказали прибывшие сотрудники МЧС, которые извлекли всех пострадавших. Несмотря на предпринятые меры медицинской помощи, спасти жизнь машиниста водоканала не удалось", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В итоге следствие и суд пришли к выводу, что директор предприятия не соблюдал меры по надлежащей охране труда, что и повлекло гибель сотрудника.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно без права занимать определенные должности сроком на полтора года.
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