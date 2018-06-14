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В пригороде Барнаула строят народный поселок нового типа

, ИА "Амител"
"Новая грань" — коттеджный поселок, расположенный недалеко от Барнаула

Жилье в новом пригородном поселке "Новая грань"! В базовую комплектацию участков "зашиты" все коммуникации, качественные дороги, уличное освещение и услуги управляющей компании. Здесь сразу созданы все условия для комфортной жизни. Никаких обещаний "скоро", "вот-вот" и "приходите завтра". Никаких компромиссов.

Где?

Поселок "Новая грань" расположен в 15 минутах езды от центра Барнаула. Одной гранью он соприкасается с деревней Санниково, другой — с поселком "Фирсово 3", третьей — с великолепной березовой рощей, а четвертой — с дорогой на Бобровку.

Огромная поляна рассчитана на 450 домов. Сейчас организована продажа наделов рядом с рощей. Около четверти из них уже либо куплены, либо зарезервированы желающими.

Почему?

Поселок "Новая грань" выделяется на рынке недвижимости высоким уровнем подготовки участков к строительству и в целом поселка к проживанию.

  • Поляна поселка выровнена для строительства домов, устроены каналы для отвода ливневых вод. Это один из самых дорогостоящих этапов подготовки территории, пренебрегать им не следует. В противном случае от дома, который стоит на пригорке, вода будет стекать к тем, что в низине, а еще скапливаться в лужи, питательную среду для насекомых.
  • В поселке уже готовы к работе линии электропередачи (запустят 1 июля), водопровод (функционирует), газопровод (ввод в 2019 году к моменту заселения поселка).
  • В "Новой грани" будут идеально ровные бетонные дороги, построенные по всем правилам. Сейчас уже готовы дорожные покрытия первой очереди строительства. Также в поселке сразу предусмотрено уличное освещение. "Если не сразу, то никогда", — гласит философия девелопера.
  • Осенью в поселке начнет работать управляющая компания. Она будет поддерживать чистоту, уют и порядок на территории "Новой грани". Здесь точно будут чистить дороги, следить за освещением улиц, а еще предоставлять услуги сантехников, электриков, садовников и других специалистов. Очень удобно.
  • Поселок наполняется инфраструктурой, необходимой для современного человека. В ближайшее время здесь начнут строить сеть широкополосного доступа в интернет, оказывает услуги частное охранное предприятие. Опции актуальны уже на стадии строительства. Например, владелец участка может следить за строительством с помощью видеонаблюдения.

Как?

В "Новой грани" организовано четыре типа продаж. Приобрести можно только участок и самостоятельно заняться строительством. Можно выбрать уже готовый дом: планируется, что постоянно в продаже будет до трех домов с подключенными сетями и готовым благоустройством. Преимущество такой покупки в том, что под залог недвижимости можно взять ипотеку.

Еще в "Новой грани" предлагают услугу по строительству дома с использованием типовых или индивидуальных проектов. Актуально, когда нет времени, желания и умения, чтобы лично заниматься строительством.

И, наконец, в поселке готовят особенный проект: на улице Окольной, ближе к Фирсово, будут продавать участки с подрядом. Здесь девелопер планирует построить мини-поселок закрытого типа с разнообразными домами, но в одном архитектурном стиле. Большие, маленькие, одно- или двухэтажные. Выбор будет впечатляющим. Девелопер готовится презентовать проект уже в ноябре. 

"Мы отказались от принципов работы, которые когда-то были успешны на рынке малоэтажного строительства, но сейчас уже не работают. Мы будем решать все задачи клиента — от выбора подходящего надела до воплощения мечты в жизнь. А какая мечта у тех, кто решил жить в своем доме? Правильно — получить комфорт и сервис в понимании человека XXI века", — говорит руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Подробнее:
На сайте ng22.ru
По телефону 8 (3852) 22-62-72
В офисе: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 10

Застройщик: ООО "Фирсова Слобода". Банки-партнеры: ООО КБ "Алтайкапиталбанк".

Материал подготовила Юлия Абрамкина

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.06.2018 08:43
- гость -

Молодцы, но очень уж земля дорогая у перепродажников. Да и место сыроватое и при выравнивании сдвинули землю, оставив песок, теперь землю покупать и завозить?

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