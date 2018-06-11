Фото: Минстройтранс РФ
Дорожники Алтайского края в 15-ый раз приняли участие в конкурсе "Лучший по профессии" в рамках "Школы передового опыта", посвященный 100-летию почетного дорожника, сообщает пресс-служба регионального Минстройтранса.
"Ежегодно в мероприятии участвуют не только наши работники, но и гости из других регионов, так, в прошлом году мы обменивались опытом и знаниями с кубанскими дорожниками, в этом году, – с новосибирскими. Задачи перед нами стоят аналогичные – сделать дороги страны безопасными и качественными, для этого необходимо обладать соответствующими навыками, которые демонстрируются и закрепляются как раз в таких состязаниях. Участники будут соревноваться в таких номинациях как: инженеры-геодезисты, машинисты бульдозеров, тяжелых автогрейдеров, средних автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов, а также водители автосамосвалов", — рассказал начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.
Стоит отметить, что Алтайский край занимает первое место в России по протяжённости автомобильных дорог, это федеральные, региональные, межмуниципальные и муниципальные трассы. Для того, чтобы содержать их в нормативном состоянии, необходимо иметь профессиональный кадровый состав. По словам врио заместителя министра строительства, транспорта, жилищного хозяйства Алтайского края Дмитрия Коровина, в этом строительном сезоне дорожникам региона предстоит колоссальный объем работ.
"В 2019 году в Курьинском районе пройдет всероссийское празднование 100-летия со дня рождения нашего земляка, Михаила Калашникова, к этому мероприятию планируется отремонтировать 35 км автодороги "Поспелиха-Курья", а также два мостовых перехода, расположенных на ней. В данный момент работы на объекте уже ведутся. Также в крае второй год подряд реализуется приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", в рамках которого на территории Барнаульской агломерации планируется отремонтировать 117 км дорожного покрытия, это региональные дороги, а также улицы краевой столицы и Новоалтайска", — отметил Дмитрий Коровин.
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