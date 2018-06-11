Лето это время радости и веселья. Это каникулы, отпуска, поездки на дачу и на природу. В общем, замечательный период, который нужно провести так, чтобы приятных воспоминаний хватило до следующего лета и вам и вашим детям. Мы выбрали 10 игр на свежем воздухе, которые зарядят весельем и детей и взрослых.
Фото: Spb.red-g.ru
Нужно взять длинную веревку, или несколько длинных веревок, и натянуть ее между деревьями так, чтобы получилось подобие паутины. Затем игрокам дается команда на скорость пробраться через эту "паутину", не задевая её.
И, кстати, эта игра может стать одним из заданий веселых соревнований. И подойдет не только для детей, но и для взрослых. 2. Прятки наоборот. Для этой игры потребуется большое пространство. В этой игре прячется один игрок, а остальные его ищут. Причём тот, кто первый нашёл спрятавшегося, сам присоединяется к нему, и так продолжается до тех пор, пока последний игрок не найдет всех
Игроки делятся на пары и становятся друг против друга на расстоянии двух метров. Один игрок держит в руках стакан, на дне которого мяч для пинг-понга, второй держит бутылку с распылителем или водяной пистолет.
По команде игроки с бутылкой должны быстро набрызгать в стакан партнера воды. Побеждает тот, у кого быстрее всех стакан наполнится водой и вытолкнет мячик.
Важно: если игроки подходят ближе друг к другу ближе, чем на два метра, то игра начинается для них сначала, причем вода из стаканчика выливается.
Рядом нужно поставить емкость с водой, чтобы можно было дозаправлять бутылки.
Фото: Fishki.net
Игра для малышей на ловкость и координацию. Из инвентаря требуется лестница-стремянка и мяч.
Вынесите стремянку во двор, отойдите на пять-шесть метров и старайтесь попасть мячиками в промежутки между ступеньками. Заранее договоритесь, сколько очков принесет попадание в тот или иной промежуток.
Можно вставить между ступеньками воздушные шары, в каждый из которых положить небольшой приз и кидать дартс. Будет шумно и весело.
Фото: Youtube.com
Прятки в темноте
Фото: Aikido-mariel.ru
Игра развивает внимание и память ребенка. Берете мяч, отбиваете его от земли или от асфальта. На каждый удар произносите новое слово или имя, повторяя предыдущее.
Например:
Я знаю одну девочку Таню.
Я знаю двух девочек – Таню и Алю.
Я знаю трех девочек – Таню, Алю, Зою.
Я знаю четырех девочек....
Задача — не сбиться со счета и не путать порядок слов. Вместо имени можно называть города, названия растений и.д.
Фото: Ruselectronic.com
Эта старинная игра, которая поможет избежать ссор из-за качелей во дворе или на даче. Эта игра рассчитана на то, чтобы никто долго не задерживался на качелях и все могли на них покачаться. Она развивает координацию, ловкость, умение наблюдать. Для игры понадобится мягкий капроновый или тряпочный мяч. Его можно сшить самим из старого носка, набив тряпьем, а можно купить.
Правила игры:
С помощью считалочки выбираем ребенка, который качается на качелях. Остальные дети стоят лицом к качелям. Тот, кто качается, поет 1-2 куплета какой-нибудь песенки или читает стихи. После этого игроки по очереди бросают сидящему на качелях мячик-попинуху таким образом, чтобы он мог отпнуть мячик.
Дети должны поймать мячик до того, как он упадет на землю. Если игроку удалось поймать мяч, то тогда он садится на качели и качается. И так далее по ходу игры.
Если качающийся не смог отбить мяч, он уступает место на качелях тому ребенку, который бросал мяч. Если игроки не смогли поймать мяч, то ребенок продолжает качаться.
Фото: Oneoflady.com
Фото: muz4in.net
Еще один вариант игры: заранее спрятать по участку "сокровища", подложить загадки с подсказками и устроить детям настоящее приключение.
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