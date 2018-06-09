Фото: youtube.com
Интернет-провайдер "Сотрудник", чьи камеры наблюдения стоят по всему Бийску, поделился роликом, в котором видно, как по городу размеренно бегает лось.
Животное было замечено в квартале АБ. Лось пробежал мимо многоэтажек рядом с припаркованными авто. На записи видно, что бийчане в это время занимались своими делами. По словам очевидцев, животное распугало всех окрестных собак.
В комментариях к ролику один из жителей Бийска сообщил, что видел возле леса на окраине данного квартала лосят. "Сами в шоке!" — подписал горожанин снимок.
Комментарии
Удивишься, когда медведя увидишь