Назначение 30 мая на должность врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко стало, что уж говорить, неожиданностью для жителей региона. Кто? Откуда? Какие задачи перед собой ставит? Эти вопросы стали возникать у жителей края он-лайн и офф-лайн.

Более двух часов главный редактор Медиагруппы FM-Продакшн Оксана Бассауэр, обозреватель ИД "Алтапресс" Надежда Скалон и главный редактор МХ "Сибирская медиагруппа" Дмитрий Негреев беседовали с Виктором Томенко в его кабинете и выясняли, какой он – новый руководитель Алтайского края.

О назначении

- На решение у меня были сутки. Хотя, наверное, не совсем правильно так говорить. Работая руководителем правительства Красноярского края, я вошел в президентский резерв управленческих кадров. И я принимал участие в нескольких курсах подготовки. Я понимал, что вкладывая такое количество ресурсов в мою подготовку, власти будут в какой-то мере заинтересованы во мне, и когда-то поступит какое-то серьезное предложение. И оно состоялось. О том, что это будет приглашение возглавить работу исполнительной власти в Алтайском крае, я, конечно, не знал. И на принятие именно этого решения у меня были сутки.

Разговор с президентом подготовленный. Находясь в резерве и проходя подготовки и переподготовки, я получал оценки и от администрации президента, которая выступает заказчиком такой программы, общался с руководством правительства. Поэтому мнение обо мне уже сложилось. Я пришел на встречу с президентом, понимая, что у него мнение по моему поводу уже есть. У нас был примерно десятиминутный разговор. Владимир Владимирович попросил рассказать кратко о себе. Затем спросил, как идут дела у нас в Красноярском крае: президент держит на личном контроле ход подготовки к Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Немного спросил об опыте управления производственной компанией. Президент сказал, что для него, для руководства Российской Федерации, в целом, вопросы развития Сибири являются очень важными. Так же сказал, что понимает, что с Алтайским краем меня ничего не связывает. Я сейчас, практически, дословно воспроизвожу. Ведь такие встречи отпечатываются в памяти до мелочей. Сказал, что, в то же время, наш край очень благодатный, перспективный, но очень сложный. Президент сказал: "Там ведь надо пахать". Я ответил: "Я понимаю, я к этому готов. Если мне будет такое доверие оказано, то я берусь за эту задачу. Все сделаю, чтобы не подвести президента, и чтобы жители Алтайского края в меня поверили и захотели, чтобы я стал руководителем края". Общие цели – они понятны: благополучие людей, повышение комфортности жизни, благосостояния граждан. Это понятные вещи, и для того, чтобы их достигать, надо небанальные, весьма непростые проекты реализовывать, выстраивать целые системы нашей жизни и работы. В ответ Владимир Владимирович пожелал мне удачи.

Когда позвонил жене сообщить о назначении, в СМИ уже информация вышла. Она знала, конечно, что я вылетел в Москву на какой-то важный разговор, но подробностей не знала. До поры до времени нельзя было допускать утечку этой информации. Ведь решение принималось непосредственно в кабинете президента. Кадровых решений руководитель страны принимает много, и не всегда такие встречи заканчиваются положительно. Кстати, Александр Викторович (Усс – врио губернатора Красноярского края – прим. ред.) тоже не знал, зачем я полетел в Москву.

Без сомнения, можно было такое решение не принимать. Но в рассуждения я взял некоторые аспекты. В частности, зачем я согласился на участие в подготовке и переподготовке кадрового резерва? Как я вижу свое будущее в органах государственной власти? Возможность отказаться была. Возможность все взвесить тоже была. Я человек, который, как правило, эмоциям не поддается. Согласиться из страха, что больше не позовут? Или рисовать картины будущего, где все в шоколаде? Это не про меня. Я тщательно все взвесил и проанализировал.

О себе

- Мне 47 лет. Я коренной сибиряк. Всю жизнь до 40 лет прожил в городе Норильск за полярным кругом, 69-ая параллель. Там учился, женился, пошел работать и создал семью. Работать пошел на Норильский горно-металлургический комбинат прямо после школы. От комбината меня тут же отправили на обучение. На предприятии на тот момент работало более ста тысяч человек. Это, практически, город. Уже в 26 лет я получил там первое серьезное назначение. А в 33 года я его возглавил. За это время там прошла определенная реорганизация. Появились дочерние юридические лица. Идея заключалась в том, что я там был старшим оперативным начальником. И занимался всем от энергетики, добычи до социальной сферы. В 2010 году я принял решение закончить работу в компании, в ней шли определенные преобразования в системе управления. И я решил подумать, как организую дальнейшую свою жизнь. Затем получил приглашение в правительство Красноярского края, а в феврале 2011 года возглавил правительство.

- Не пожалели, что перешли из бизнеса на госслужбу?

- Я такой человек, что я взвешенно, обдуманно принимаю решения. Иногда мучаюсь по этому поводу. Но когда я решения принимаю, я, как правило, не огорчаюсь, не ностальгирую и не разочаровываюсь. Как только принято решение страницу перевернуть, надо жить настоящим и думать о будущем. Как видно по прошлому, я не летун, не попрыгун. Фактически, это третье мое серьезное изменение в жизни. У меня остались самые теплые воспоминания о моей прошлой деятельности. И до сих пор, приезжая в Норильск, хожу по улицам открыто, встречаюсь со своими бывшими коллегами, земляками. И я этим очень дорожу.

О семье

- Супруга (Татьяна Владимировна впервые появилась с супругом на публике на Алтае 12 июня на Бирюзовой Катуни – прим. ред.) в Барнаул обязательно переедет. Она приедет от родителей на пару дней, а потом поедет в Красноярск собирать наши вещи для переезда в Барнаул. Родители наши переехали в Краснодарский край. Они двадцать лет, как закончили свою трудовую деятельность в Норильске. А этот город устроен так, что если ты не работаешь, то надо уезжать. Возрастным людям на Крайнем Севере тяжело там без дела, без работы.

С супругой мы давно вместе. Нам было по 19 лет, когда мы поженились. Это было в декабре 1990 года. А знакомы мы были и того раньше – с 17 лет.

О прохождении президентской программы

- В ходе обучения подготовил практическую работу. Эта работа должна быть командной. Члены резерва были распределены на группы по 6-7 человек. Я принимал участие в двух программах. И готовил два проекта. Один по госкорпорациям, как инструменту государственного управления. А второй проект был посвящен выработке комплекса решений в демографической сфере. В моей команде был, например, Михайил Михайлович Котюков (министр науки и высшего образования РФ – прим. ред.). И мы обращались к интересным источникам, консультантам. Не знаю, было ли совпадением, но некоторые наши выводы потом прозвучали в послании президента Федеральному Собранию. Работали мы в группе на системной основе, несколько месяцев. Очень интересный опыт был. И это был один из элементов подготовки. Еще один элемент – тимбилдинг. К сожалению, мне не довелось в нем поучаствовать из-за перемен в руководстве Красноярского края в тот момент. Вот скоро будут набирать еще один резерв, думаю, попробую все равно: под танки надо лечь (смеется).

О Барнауле

- Мне кажется, надо уходить от понятия "провинциальный". Элементы столичности есть у всех городов. Даже у небольших. Я увидел, что Барнаул – город с интересной историей. Он интересно спланирован. В отличие от того же Красноярска, у него широкие улицы, другая перспектива архитектурная. Другое взаимоотношение города с рекой. Мне кажется, из того, что делается в городе сегодня, видно, что жители свой город любят, развивают его, реализуют программы комфортной городской среды. Чувствуется самобытность города. Видно, что у Барнаула есть еще много проблем. Но в то же время, у руководителей есть понимание этих проблем, есть планы их решения.

Об экономике

- В Красноярском крае заработные платы самые высокие, в Алтайском крае самые низкие. Возможно ли сдвинуть этот показатель?

- Да, и возможно, и нужно этим заниматься. Это совсем непростой вопрос. Понятно, что это уклад, что у нас сельскохозяйственные предприятия, что такая экономика села, а половина жителей края живет в сельских территориях. И это оказывает свое влияние. Но этот уровень средней заработной платы является индикатором того, чтобы подтягивать заработные платы в других сферах, отраслях. В частности, в бюджетном секторе. Так в соответствии с майскими указами президента от 2012 года, мы говорили об увеличении заработных плат врачей, учителей и работников социальной сферы, высшей школы и так дальше. Ведь врач в Алтайском крае и врач в Красноярском крае – это одна и та же профессия. Но при этом здесь мы дотягиваем до 44 тысяч рублей, а там почти до 80. И это проблема. Красноярский край реализует большую программу собственного развития, ряд программ. Решается большое количество проблем с обеспечением жизни на Крайнем Севере, и край имеет площадь 2,3 квадратных миллиона километров. Там свои обстоятельства. Я не хочу сравнивать регионы. Но есть вопрос конкуренции регионов за кадры.

Насчет применения на Алтае наработок Красноярского края в промышленности и сельском хозяйстве скажу так: я не думаю, что в этом вопросе бывают какие-то наработки. Я думаю, что надо говорить о понимании основ, сути вопросов, связанных с развитием промышленности. В Красноярском крае все во многом основывается на наличии исходных конкурентных преимуществ: полезные ископаемые, энергия огромных сибирских рек – Ангары и Енисея, наличие огромных территорий, разного климата, огромные лесные площади, огромные площади для земледелия и сельского хозяйства.

У Алтайского края есть свои сильные и слабые стороны. И люди за всю историю как-то научились их использовать. И если говорить про большие исторические отрезки, то для того, чтобы какие-то фундаментальные вещи поменялись, и, например, здесь появилось пять металлургических заводов или нефтеперерабатывающие предприятия, то на это нужны десятилетия, а может быть и века.

Фраза "У Алтайского края аграрная судьба" звучит несколько обреченно. Словно, действительно, как-то смирились. Лучше, наверное, сказать: как здорово, что у Алтайского края есть такие замечательные возможности развивать и использовать сельское хозяйство. Мы должны использовать возможности и преимущества территориального расположения, которые у регионов есть. Использовать все, что создано природой, историей. Говорить о том. Что мы хотим не аграрную судьбу иметь, а, например, промышленную, это, наверное, неправильный подход. Есть ресурсы, есть потенциал, его обязательно надо использовать в сельском хозяйстве. Безусловно, промышленность надо развивать. Если мы говорим про роль власти в этой части, то, конечно, власти должны создать условия. Первые шаги в этом направлении я уже делаю – познакомился с руководителями основных крупнейших наших предприятий. Планы развития у них интересные и серьезные. Это наша база. А вот другие проекты и других инвесторов надо привлекать. Я убежден, что революционных прорывов здесь ждать не приходится. Но работать над появлением новых отраслей, привлечением новых инвесторов надо обязательно. Вот, в частности, в Заринске и Новоалтайске появились ТОСЭР – это тема.

О взаимоотношениях с бизнесом

- Я побывал и с одной, и с другой стороны этого взаимодействия. Я весьма ясно и точно понимаю, чем руководствуются, какие интересы преследуют, как смотрят на мир те люди, которые ведут предпринимательскую деятельность. Я убежден в том, что власть должна выполнять свою функцию – создавать правила для бизнеса. Власть, как представитель народа, должна выработать, утвердить от имени народа эти правила, которые нарушать нельзя. Дальше она должна создать условия для того, чтобы бизнес мог развиваться по этим правилам, в этих границах. Лезть в чьи-то дела, взаимоотношения, если они не касаются простых людей, если они не касаются ограничений, которые бывают в сфере безопасности, экологии и так далее, власть, конечно, не должна. С другой стороны, эти правила надо совершенствовать так, чтобы частная предпринимательская инициатива, находила возможность реализовываться. Это мои убеждения. Нередко можно слышать, что слишком часто меняются правила. Это вопросы к власти. Ручных механизмов управления и индивидуальных взаимоотношений я не приветствую. Все должны понимать и быть уверенными, что для всех принимаются одинаковые правила.

О политике

- Это интересная для меня сфера человеческих взаимоотношений и общественного устройства. Определенный опыт у меня в этой сфере есть. На встрече в АКЗС я объявил, что нет никакой избирательности, закрытости, отсутствия обратной связи. Я бы очень хотел стать губернатором всех жителей Алтайского края не зависимо от того, к каким политическим партиям они относятся, какого они вероисповедания, к какой социальной группе они относятся. Я себя готовлю к этому, я это хочу донести до людей.

О роли руководителя

- Руководитель должен определить цели, сформулировать задачи, а люди, для которых это реализуется, люди, которые это будут реализовывать, должны проникнуться. Они должны этого захотеть, наполнить этим свою жизнь. И тогда все получится.

Меня воспитывали так - обязательно надо спросить людей: а они хотят, чтобы их облагодетельствовали? Я ведь сейчас получил большой кредит доверия от президента. В указе звучит "назначить до вступления в должность законно избранного губернатора". И сейчас передо мной стоит очень большой вопрос: а жители Алтайского края хотят, чтобы у них этот человек был губернатором? Моя главная задача – показать им, убедить их, что я тот человек, которого они хотят видеть в роли руководителя региона. Если ты тут не нужен, тогда зачем? Я в своей работе всегда руководствовался этим принципом.

Есть критические ситуации, когда руководитель должен взять ответственность на себя, принять оперативное решение. А все, что касается того, как нам дальше жить, что касается каких-то фундаментальных, системных вещей, тут надо советоваться с жителями региона.

Об ответственности

- Есть ощущение и понимание ответственности, когда к тебе напрямую люди обращаются, когда с твоим образом, с твоей личностью они связывают решение своих каких-то проблем, а иногда и судьбы. Это заставляет предельно сконцентрироваться, быть компетентным, дисциплинированным, быть эффективным. Это большой стимул для того, чтобы все сделать наилучшим образом. Чувство страха, неуверенности – это, конечно, естественное состояние человека, но когда ты занимаешься управленческой работой, когда ты находишься на служении у людей, а работа в Красноярском крае мне позволила почувствовать, что это такое, ты говоришь себе: "А кто, если не я?". Тебе доверили люди, тебе поручил руководитель страны. Поэтому мешающие здраво мыслить эмоции убираешь в стороночку, начинаешь рационально рассматривать вопрос.

Об экстремальных поступках

- Какие-то спонтанные вещи я сейчас и не припомню, но принятие серьезных решений, которые в корне меняли мою жизнь, и совсем в другую сторону направляли мою судьбу, я бы, пожалуй, назвал экстремальными действиями. Поэтому, принять решение уйти с работы руководителя крупного всемирно известного предприятия с хорошей зарплатой, находясь на хорошем счету — это экстремальное решение. Я сделал это добровольно. Причем, меня очень достойно на комбинате проводили. Вручили высшую награду компании, которая, по-моему, даже подразумевает пожизненную пенсию, когда выйду на нее. Смотрю на эту награду не как на источник дохода, а как на признание тех результатов, которые мы вместе добились. Мы работали очень дружным коллективом.

Ну, и принять предложение занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края – это, конечно, тоже экстремальное решение.

Об авторитетах

- У меня нет такого одного человека, к кому бы я обращался за советами постоянно. Но у меня нет ни одного вопроса или решения, которое я бы принял, потому что я так решил. Семейные вопросы, личные – это вопросы одного круга людей. Профессиональные вопросы – это другой круг. Где-то это родители, где-то – жена и дочка, где-то – мои близкие друзья, а где-то – учителя, которые меня воспитали. А мне, кстати говоря, в жизни очень повезло с учителями. Их было много. Например, мой тренер по баскетболу, его уже нет с нами, заслуженный тренер РФ Юрий Георгиевич Юрченко, который с детства нас взял (в юности в одной команде с Томенко занимался и Александр Новак, министр энергетики РФ – прим. ред.). И научил нас не только играть в эту игру, любить ее и быть настоящими фанатами баскетбола, но и научил дружить, жить, играть и работать в команде. И дальше на формирование меня, как личности, повлияли очень многие, известные в своем деле, в своих городах, регионах, люди. Иногда подспудно, иногда осмысленно вкладывали в меня частичку себя. Это и руководители Норильска, руководители в разные времена комбината "Норильский никель". Это люди, которые были признанными авторитетами. Я, когда какие-то решения принимаю, мысленно сверяюсь, как бы этот или другой человек себя повел, что бы решил. Не обязательно принимаю такое же решение, но я беру это в размышление.

О слухах

- Одно из мнений, что Вы – жесткий менеджер…

- Я не знаю, зачем пишут про меня, что я жесткий менеджер. Хочу верить, что я компетентный, современный руководитель, который использует все приемы. Где-то надо жестко. Но, как правило, это работает в маленькой доле случаев. В основном, мы на таком уровне работаем, что люди ответственные подбираются, как правило, дисциплинированные. Поэтому чаще всего, при необходимости ведутся разъяснения, иногда внушения. Этих инструментов вполне достаточно, чтобы дело двигалось. Жесткость, может быть, заключается в какой-то последовательности моих действий. Я люблю делать дела не с кондачка, а планировать, предпринимать системные шаги. Все элементы между собой взаимодействуют и создают систему. И если ты по неопытности, наивности, торопясь трогаешь один элемент, не просчитав последствия, то, как в песне поется: "сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так…"

- Говорят, вы любите творчество Пушкина…

- Не поверите, но я люблю не только Пушкина. Действительно, у меня был такой период в жизни в уже довольно зрелом возрасте. Лет в 36-37 я взял томик Пушкина и начал читать "Евгения Онегина". И как-то … за полночи дочитал до конца. Я понял, что твое отношение к этому произведению, то, которое у тебя складывается в 37 лет с твоим жизненным опытом, и то, которое у тебя было - 15-летнего подростка, выросшего в советской обстановке за полярным кругом в закрытом городе, оно совсем разное. И вот я почувствовал такую новизну.

А надо сказать, что работа руководителем требует тренированной памяти. И я много изучал из того, что связано с памятью, с ее устройством, возможностями. У меня был такой, например, фокус. Летим в самолете из Норильска в Москву, мой товарищ записывает на клочке бумаги тридцатизначное число, я смотрю на это число три-пять минут, отдаю листок обратно. Затем мы летим, общаемся, а на посадке я ему это число воспроизвожу. Или несколько чисел, если летит несколько человек. В какой-то момент я этим перестал знакомых удивлять. И когда прочитал "Евгения Онегина" решил, дай-ка я выучу первую главу. Если ее обычным темпом рассказывать, это минут сорок получается. Я ее выучил дней за двадцать – где-то по вечерам, где-то по выходным. У меня товарищ один есть – Ермолай Солженицын, один из трех сыновей Александра Исаевича. И он как-то мне говорит: "Нас отец заставлял в четвертом или пятом классе всего "Онегина" наизусть учить". И я решил, раз пятиклашка мог выучить, то и я смогу. Так месяцев за десять я выучил вторую, третью, четвертую главы. Для декламации — это четыре с половиной часа. Бывало, так: человек открывал любую страницу, читал строфу, а я мог ее закончить. Знаю еще с десяток поэм.

- Вас называют технократом…

- Смотря, что вкладывать в понятие "технократ". Я воспринимаю это как некий ярлык, который приклеили моим товарищам. Например: человек прошел резерв, он относительно молодой и он в очках, сидит напротив президента – это молодой технократ. Тогда, наверное, я, молодой технократ. Но я себя таковым не считаю. Я знаю и владею некоторыми приемами управления, но я не живу ими. Мне больше нравятся понятия "руководитель", "губернатор", "высшее должностное лицо". Поэтому я отношусь к понятию "технократ", как к какому-то шаблону, который на этом историческом этапе формирования руководящий элиты, что ли, приклеился. На самом деле, мне это не нравится.

Об отдыхе

- Системного установленного порядка вещей в отдыхе у меня нет. Как придется, так и отдыхаю. У меня есть хобби и, наверное, это можно назвать отдыхом. Если такая возможность появляется, я люблю встречаться с друзьями, проводить время с семьей, люблю почитать и поучить стихи с непременной задачей потом кому-нибудь их продекламировать. Поскольку хочу донести, как понял те или иные строки, хочу чем-то обогатить своих друзей, близких людей. Я интересуюсь спортом, люблю его. Все его виды, особенно игровые. Смотреть полностью игры у меня, к сожалению, не получается. Посмотреть большой красивый баскетбольный матч, например, финал NBA, на два с половиной часа усесться перед телевизором – это роскошь. В лучшем случае, удается посмотреть нарезку самых ярких моментов и все. Хочу донести вот какую мысль. У каждого человека, даже занимающего высокий государственный пост, режим дня, если нет ничего экстренного и чрезвычайного, должен быть устроен так, чтобы у него находилось время и на поддержание физической формы, и на поддержание умственной гигиены и на рабочие моменты. Крен в одну сторону приводит к тому, что ты начинаешь, как личность, меняться, что-то терять. Ты начинаешь уставать, неправильно размышлять, неправильно принимать решения, неправильно строить отношения, допускать ошибки. Начинаешь отклоняться от тех целей, которые перед тобой стоят..

О соцсетях

- Нет меня там. Я считаю, что если ты в соцсетях, то это должен быть ты, а не пресс-служба, которая от твоего имени пишет по твоему поручению и за деньги. Я убежден, что соцсети – эффективный инструмент коммуникаций. Его надо использовать. Я просто к такому ведению дел не готов. А вот то, что органы власти должны быть в соцсетях как самостоятельный субъект, это — здорово. Если много людей там живут, оттуда черпают информацию, значит, там должны быть и мы.