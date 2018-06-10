Фото: etosibir.ru
Автобусы из Кемерова начнут ходить до Ярового и Чемала в летний период. Транспорт будет ходить до озера Ярового, а также до Чемала. Как сообщает пресс-служба автовокзала, новые маршрут до Ярового открыт с 8 июня, а до Чамала с 10 июня.
Так, первый рейс по указанным сезонным маршрутам состоится уже в пятницу: ежедневный рейс Кемерово – Промышленная – Яровое запланирован на 22:00.
Первые рейсы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий– Белово – Гурьевск – Чемал состоятся 10 июня в 7:30. Рейс Новокузнецк – Белово – Ленинск-Кузнецкий – Яровое – с 15 июня в 15:30 (пн., ср., пт.), Кемерово – Яровое с 16 июня в 20:00 (вт, ср., чт., пт., сб.), Прокопьевск – Киселевск – Белово – Ленинск-Кузнецкий – Яровое с 22 июня в 17:00 (пт., вск.).
Междуреченск – Новокузнецк – Белово – Ленинск-Кузнецкий – Яровое с 28 июня в 13:20 (чт., вск.), Междуреченск – Мыски – Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий – Яровое с 30 июня в 16:30 (сб.).
Комментарии