Фото: dailystormer.name
Подавляющее большинство граждан РФ — 92% — в той или иной степени называют себя патриотами. Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные в субботу, 9 июня, на сайте организации.
Согласно результатам исследования, большинство опрошенных (59%) считают патриотизмом любовь к своей стране. Однако популярность этого мнения с 2014 года заметно снизилась — тогда этот вариант выбрали 72% респондентов. Более трети респондентов (39%) называют патриотизмом стремление к изменению положения дел в государстве, в данном вопросе сохраняется положительная динамика (34% в 2014 году). Работа на благо страны является выражением патриотизма для 38% россиян.
Итоги опроса также говорят о том, что за последние два года доля россиян, которые ощущают себя патриотами страны, выросла на 12% и в текущем году составила 92% — максимальный показатель за последние 18 лет. В 2016 году патриотами себя считали 80% граждан РФ.
Отмечать День России участием в праздничных мероприятиях хотят 21% россиян. Многие традиционно проведут выходные на даче (25%) и займутся домашними делами (23%), еще четверть участников опроса планирует работать в эти дни.
"Эволюция патриотизма — это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны", — заявил глава Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, отметив, что в обществе формируется мнение, что нужно не только испытывать чувство любви к родине, но и действовать на благо страны и народа.
Опрос проводился с 3 по 4 июля. В нем участвовали три тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Комментарии
главное тут "в той или иной степени"
Про воззрения остальных 8 % в своё высказался Денис Давыдов:
Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.
)))
Когда в стране трудная ситуация и все говорят :"Пора валить",либерал спрашивает:"Куда",а патриот говорит:"Кого?"
"Когда в стране трудная ситуация"
====
дык у вас, у поцреотов, всегда трудная ситуация. всегда в кольце врагов. может, всё же, с вами что-то не так?
По итогам годового собрания акционеров "Газпром нефти" Алексей Миллер получит около 41 млн рублей в качестве вознаграждения свою за работу на посту председателя совета директоров компании в прошлом году.
а разве газпром за прошлый год не в убытках?
Если Запад прессует Россию,значит,боится,что она стала слишком сильна-ведь слабых они тупо бомбят.
9.06.2018 17:27
Гонец из Пензы
а вы не патриот? вы прячетесь в котедже, когда патриоты кричат -кого?
"а вы не патриот?"
====
Родину люблю, культуру, язык, интересуюсь историей. это как любовь к матери - естественно. но что касается патриотизма, то скорее разделяю мнение Льва Толстого по этому поводу.
и вообще у нас товарно-денежные отношения. государство ничего бесплатного дать не может и не хочет. так и я не готов ничем жертвовать ради этого государства. у нас полная взаимность.
заметьте, подозрительно много патриотов среди тех, кто с этого государства неплохо имеет. и чем больше имеет, тем больше патриот