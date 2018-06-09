Фото: pravapotrebitelya.ru
Сползание участка дороги протяженностью 150 метров произошло на трассе Новокузнецк — Бийск в Кемеровской области, передает "Интерфакс".
По данным издания, инцидент случился в Новокузнецком районе на дороге "Ключи — Николаевка". В дирекции автомобильных дорог Кузбасса уточнили, что в регионе шли дожди, которые в итоге насытили грунт водами.
"Насыпь стала сползать вместе с близлежащим холмом, в результате чего дорога сместилась. По протяженности смещение составило около 150 метров, по высоте проседание примерно на 0,5 метра. Сейчас производится отсыпка. Когда грунт уплотнится, будет решаться вопрос о дальнейшем ремонте", — отметил представитель дорожного ведомства.
В целях безопасности на дороге вблизи опасного участка были установлены предупреждающие знаки, а также снижена скорость движения транспорта. Проводится постоянный мониторинг ситуации.
Отмечается и то, что подвижки грунта фиксировали и на других участках дороги.
В администрации Новокузнецкого района, в свою очередь, уточнили, что дорога связывает Новокузнецк с алтайским городом Бийском, и в прошлый раз ремонт здесь проводился из-за подобного сползания грунта.
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