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"Однажды в России" — это не просто юмористическая программа, а хроника современной действительности со всеми её ляпами, парадоксами и сюрпризами. Пожалуй, самым близким к народу юмористом скетч-шоу является смолянин Максим Киселёв, чьи образы гопника, милиционера или врача поражают точностью и невероятной харизмой. Максим поделился с впечатлениями о сибирской и иностранной публике, рассказал о своей главное мечте и приоткрыл свою романтическую сторону.

Вы не однократно были в Сибири с концертами, публика чем-то отличается от столичной московской?

- Конечно. В Сибири и на Урале она добрая. Это люди открытые, искренние, а не зазнавшиеся москвичи.

Как вам удается создавать настолько узнаваемых персонажей? Глядя на вашего героя, почти каждый воскликнет: "Да, это же мой сосед!".

- Всё достигается путём долгих репетиций. Как-то один раз мы покривлялись, получилось забавно. А давайте продолжим? А давайте! Чтобы сработал эффект узнаваемости, мы специально прорабатываем персонажей. Глядя на Ольгу Картункову можно действительно сказать: "Я эту женщину на рынке видел". Если мои персонажи узнаваемы и понятны, то значит, всё делается правильно.

Чем вы вдохновляетесь, когда создаёте скетчи?

- Приблизительно 80% показанных сценариев шоу взяты из жизни. Ею и вдохновляемся. Когда мы репетируем и начинаем прокручивать сценарий в голове, бывает, когда мы понимаем – нет, это не жизненно, так не бывает. Тогда этот пункт отпадает и не рассматривается дальше. А если же мы действительно легко представляем мужчину, который идёт за банками в гараж, или врача, который заходит к вам домой, не снимая обувь и сразу требует полис, тогда да — утверждаем.

Вы достаточно известная персона, медийная личность. Какие минусы и плюсы в работе популярного актера?

- Плюсы безусловно есть. Меня однажды узнали в кафе и дали бесплатно блин с мясом. Потом гаишники как-то узнали и простили с формулировкой – "давай-ка отпустим его, а то он нас в своём проекте осмеёт". Минусы тоже есть. Самый главный — далеко нахожусь от дома, редко приезжаю. Но зато мир посмотрел! Если бы не то, чем я занимаюсь, то в таком большом количестве городов никогда бы не побывал, столько бы не узнал. Вот вы были в Рязани? Калуге? Уфе? Караганде? Бишкеке? А в Европейских странах? Поэтому плюсов, конечно, больше.

Как раз вопрос возникает насчёт поездок. Вы часто ездите заграницу – страны ЕС, США. Как вам публика этих стран?

- Как в лучшие годы "Ласкового мая". Не избалованные. Концерты проходят на ура, зрители очень благодарны. Есть чувство, что у них там информационный вакуум, они не особо представляют, что происходит в нашей стране. Так что любое упоминание нашей русской ментальности вызывает бурю щенячьего восторга у иностранцев. Если у нас в центральной полосе России нужно стараться удивить зрителя, то там люди уже просто рады тебя видеть.

А как воспринимаются иностранцами скетчи на тему российской действительности?

- Они воспринимают наши скетчи абсолютно также как и россияне. Все эти проблемы есть и у них. Взаимоотношения между мужем и женой, государством и семьёй – это понятно всем.

Вы снимаетесь последние несколько лет в фильмах…

- Это были всего лишь эпизодики. Если вы моргнёте, то наверняка меня не заметите (смеётся). Были и более крупные предложения, но из-за плотности графика – я очень занятой человек, набрал много работы – не соглашался. В этом году я специально разгрузился, так что если поступит предложение, то почему бы и нет? Должно же в жизни всё развиваться. Будем пробовать.

Какой бы образ вы хотели на себя примерить?

- Офицер НКВД! Погодите, спросите опять…

Какой бы образ вы хотели на себя примерить?

- Сейчас хочу быть лейтенантом лейб-гвардии стрелкового полка, идущего на Париж (смеётся). Я не хочу быть художником, визажистом… это совсем не мои образы.

Мы знаем, что вы очень эрудированный, начитанный человек, хотелось бы узнать, чем любите заниматься в свободное время.

- Помимо основной деятельности я обожаю приезжать домой после съёмок и лежать на диване. Я купил себе недавно шикарный белорусский диван, у которого, как мне сказали продавцы, есть один минус – когда на него ложишься, то встать невозможно. И действительно, это работает! Я на этом диване могу целый день проваляться, представляете? Редко бываю дома, поэтому стараюсь максимально из этого взять для себя: с папой встретиться, съездить на природу, в баньке побывать, с женой потусоваться, погулять по Смоленску. Если вы приедете в наш город-герой Смоленск, первое упоминание о котором было в 863 году нашей эры в Устюжском летописном своде и звучало оно так – "град велик и мног людьми", то я проведу для вас интересную экскурсию. Ведь смоленская земля – это уникальная земля. Она дала нашей стране таких людей как Никулин, Папанов, Твардовский, Исаковский, Коненков, Глинка, Пржевальский, Гагарин, Егоров, который водрузил знамя над Рейхстагом. Есть у нас что посмотреть. Могу проводить частные экскурсии по родному городу, обращайтесь. А так… не скажу, что у меня есть какое-то хобби. Возможно, спорт, а если точнее – физкультура (смеётся).

А есть любимые книги или фильмы?

- Я, знаете, такой романтический человек, до сих пор являюсь мечтателем, поэтому мне нравится всё, что связано с рыцарством, витязями, викингами. Нравится собрание сочинений Юрия Никитина о князе Русе и подобные произведения. Безусловно, один из любимых персонажей – Эраст Петрович Фандорин, наш русский Шерлок Холмс. Почему – не знаю. Тяжёлую литературу не могу читать, от неё начинаю засыпать. Зато взахлёб читаю описания наподобие — "он достал свой меч, который пылал словно булат на солнцем озаряемый…"

Вы сказали, что вы мечтательный. Тогда какая у вас мечта?

- Чтобы наша страна была самой великой державой, а доллар стоил 16 копеек.

Как думаете, те проблемы, которые вы высмеиваете в шоу "Однажды в России", разрешимы?

- Чем больше мы акцентируем на этом внимание, иронизируем над проблемами, тем меньше люди о ней думают и переживают. Нам кажется, что это тоже один из путей решения. Помните слова Бомарше: "Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать". Мы идём по такому же пути. Если мы сто тысяч раз посмеёмся над проблемой, то зритель перестанет переживать, соберётся с мыслями, поймёт, что она разрешима и будет готов что-то изменить.

"Однажды в России", каждую среду в 21:00 на ТНТ