Фото: vk.com / katun24.ru
В Павловском районе Алтайского края продолжается операция по спасению лебедей. По словам очевидцев, рядом с Павловском была найдена целая стая птиц, измазанных мазутом, пишет "Катунь 24".
По данным канала, один из лебедей погиб. Несколько птиц удалось поймать и доставить в барнаульский приют, где их начали отмывать от нефтепродуктов.
"Катунь 24" сообщает, что птицы попали на участок, где сливалось отработанное моторное масло, вероятно, от сельхозтехники. Находящиеся в столице региона лебеди в данный момент могут лишь пить, от еды отказываются.
Тем птицам, которых не удалось поймать рядом с Павловском, грозит серьезная опасность, в частности, из-за того, что они не могут летать.
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