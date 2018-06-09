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Менее половины (49%) россиян знают, что 12 июня отмечается День России. Об этом гласят итоги опроса "Левада-центра".
В исследовании говорится, что 34% респондентов назвали этот праздник Днем независимости России. 2% считают, что он является годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете России. 1% россиян заявили, что в этот день празднуется годовщина выборов первого российского президента. Еще 2% участников опроса дали другой вариант.
11% респондентов затруднились дать ответ, а 3% не считают данный день праздником.
В "Левада-центре" отметили, что год назад верный ответ на этот вопрос дали также 49% россиян. При этом в 2006 году правильный выбор сделали лишь 23% опрошенных.
Исследование проводилось с 24 по 30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 136 населенных пунктах 52 регионов РФ. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
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