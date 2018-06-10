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Дожди, грозы и град вместе с достаточно жаркой погодой обещают в Алтайском крае в воскресенье, 10 июня.
"В отдельных районах дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град", — информирует региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +24...+29 градусов, в западных районах будет +19...+24 градуса.
Ветер будет северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров.
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В Барнауле также прогнозируют дождь, грозу, возможен град. Днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, порывы 12-17 метров.
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