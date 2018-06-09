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Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, которого осудили на восемь лет за взятку, начал отбывать свое наказание в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на зампредседателя ОНК Москвы Еву Меркачеву.
Агентство напоминает, что в середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для бывшего министра, однако исключил наказание в виде запрета занимать должность чиновника после освобождения. Затем приговор вступил в силу.
По словам Меркачевой, ФСИН не может раскрыть информацию о нахождении Улюкаева даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Тем не менее, другие осужденные помогли установить, что бывший министр находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно "первоходок", — добавила Меркачева.
Она отметила, что в данный момент Улюкаев находится на карантине, однако скоро будет переведен в обычную камеру.
Виновным себя бывший глава Минэкономразвития не признавал и не признает, считая случившееся провокацией.
Life со ссылкой на представителя УФСИН РФ по Тверской области пишет, что Улюкаев, возможно, станет участником местной команды КВН или будет читать лекции осужденным, поскольку является эрудированным человек.
Комментарии
норм. общак будет держать