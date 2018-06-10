Фото: кадр из фильма "Груз 200"
Аналитики подсчитали, сколько "свободных" денег остается в семье после оплаты минимальных расходов — два Алтая оказались в конце российского рейтинга, лучшие показатели из регионов Сибири демонстрирует Красноярский край. Такое исследование опубликовано на сайте РИА "Рейтинг" по данным за 2017 год.
За основу были взяты данные о региональных прожиточных минимумах и на основе их рассчитали остаток денежных средств, которые получают в виде заработной платы, после минимальных расходов. Эксперты отдельно рассчитали расходы семей с одним и двумя детьми.
Алтайский край вошел в десятку худших регионов по этому показателю, расположившись на 79 месте из 85. При этом по сравнению с 2016 годом Алтайский край прибавил две позиции. В среднем у семьи остаются остатки в виде 7,2 тысяч рублей. Хуже нас только Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ивановская область, Псковская и Кабардино-Балкария.
Лучшую позицию среди регионов Сибири в общем рейтинге — 16 место — занял Красноярский край (остаток для семьи с двумя детьми — 34 тысячи рублей). Ненамного от него отстали Иркутская область — 17 место (33,4 тысячи рублей) и Томская область (32 тысячи рублей).
Республика Алтай заняла 66 место (остаток для семьи с двумя детьми — 11,9 тысячи рублей).
В среднем в семье с двумя детьми и двумя работающими родителями после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей. Это на 11 % выше, чем в 2016 году. Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (130 тысяч рублей в остатке).
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