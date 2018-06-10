Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 210 квадратных метров продают за 13,9 миллиона рублей в барнаульском поселке Плодопитомник, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления подчеркивает, что дизайн интерьера и проект дома был разработан известным Алтайским художником и архитектором Владимиром Каминским.
На первом этаже находится прихожая, санузел, гостиная с камином. На втором уровне — три спальни и большой санузел. На первом и втором этажах обустроены теплые полы. Уровни дома соединяет дубовая лестница.
Дом находится на участке площадью 12 соток. Имеется гараж на два автомобиля, баня, котельная, летняя кухня, теплица, плодоносящий сад.
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