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Дом по проекту известного архитектора продают в Барнауле за 13,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 210 квадратных метров находится в поселке Плодопитомник

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 210 квадратных метров продают за 13,9 миллиона рублей в барнаульском поселке Плодопитомник, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что дизайн интерьера и проект дома был разработан известным Алтайским художником и архитектором Владимиром Каминским.

На первом этаже находится прихожая, санузел, гостиная с камином. На втором уровне — три спальни и большой санузел. На первом и втором этажах обустроены теплые полы. Уровни дома соединяет дубовая лестница.

Дом находится на участке площадью 12 соток. Имеется гараж на два автомобиля, баня, котельная, летняя кухня, теплица, плодоносящий сад.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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