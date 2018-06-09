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Алтайские депутаты разоткровенничались на "аудиенции" с Виктором Томенко

, ИА "Амител"
Как оказалось, почти каждая сфера деятельности в крае вызывает серьезные вопросы и опасения

Фото: altairegion22.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко продолжает знакомиться с вверенным ему регионом. Вслед за встречами с аграриями и промышленниками настала очередь и местных депутатов. 9 июня в Парламентском центре Томенко встретился с руководством АКЗС, а также председателями комитетов и фракций Заксобрания. На встрече по уважительной причине отсутствовал только Владимир Семенов из ЛДПР.

Каждый из депутатов коротко представлялся врио губернатора, рассказывая о себе и курируемой им сфере. Виктор Томенко вначале сообщил, что уже понемногу начинает привыкать к аббревиатурам и названиям, которые распространены в Алтайском крае, постепенно знакомится с устройством региона в разных сферах.

Кстати, в Красноярске Томенко, будучи председателем местного правительства, успел поработать с тремя депутатскими созывами. "Ответственность за положение дел в крае — наша общая с АКЗС, я намерен работать не только с "Единой Россией", доминирующей в алтайском парламенте, но и с другими политсилами", — подбодрил "партии меньшинства" врио губернатора.

"Я человек открытый в ближайшее время вы в этом сможете убедиться, хотя это пока и выглядит больше как самопрезентация, но следующие шаги покажут, кто есть кто", — охарактеризовал себя Виктор Томенко.

В свою очередь председатель АКЗС Александр Романенко дал понять, что конфликтовать с новым губернатором не намерен. "Наша цель — не усиление контроля за исполнительной властью, хотя это и прописано нашими законами, а совместная работа", — высказал свое политическое кредо спикер парламента.

Теперь коротко о том, на что обратили внимание врио губернатора другие, "менее статусные" депутаты. Зампредседателя АКЗС, а также по совместительству председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов подчеркнул своевременность введения режима ЧС из-за посевной. Раньше, по оценке парламентария, этого делать было нельзя, так как крестьяне могли бы "сильно расслабиться".

Председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов отметил текучку кадров в МСУ, указав, что глава села получает зарплату в районе 13,5 тысяч рублей.

Глава комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев попросил врио губернатора подумать над тем, чтобы убрать так называемый налог на ивестиции в крае с крупных предприятий. В данном случае речь идет о движимом имуществе.

Максим Талдыкин из КПРФ акцентировал внимание Виктора Томенко на ситуации с рядом проблемных алтайских промпредприятий, а также на общий уровень зарплат в регионе, остающийся самым низким в СФО.

Справоросс Александр Молотов пожаловался Виктору Томенко, что встречи с прежним губернатором Александром Карлиным во многом носили протокольный характер, выразив надежду, что положение в ближайшие месяцы изменится. Также эсер призвал врио губернатора не слушать только исполнительную власть, которая, "естественно, будет говорить, что все у нас в регионе хорошо, а слышать еще и законодателей, у которых может быть другая позиция на происходящее".

Успел пожаловаться г-н Молотов и на "происки местных властей", которые после увеличения МРОТ перевели часть бюджетников на 0,7-0,8 ставки.

Затем Александр Молотов стал рассказывать о тех законопроектах, которые пытается двигать реготделение СР. Это проблема жилья для детей-сирот ("с этого, например, начал врио Приморского края Тарасенко", — многозначительно намекнул депутат), права инвалидов на доступную среду, а также создание Счетных палат в муниципалитетах.

После этого по протоколу встреча Томенко и депутатов должна была завершиться, но тут повторно взял слово руководитель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Первый раз он говорил о довольно высоком уровне и успехах алтайской медицины, не называя каких-то проблем и сложностей. Взяв же слово после Молотова, в этот раз Александр Федорович как видно набрался смелости и рассказал Виктору Томенко о более реальном положении дел в медицине.

Итак, вот как выглядит эта отрасль глазами депутата Лазарева. Жители края болеют в среднем в 2 раза чаще, чем в остальных субъектах РФ, живут, правда, невзирая на это, достаточно долго. Правда, здесь бы больше подошел термин "доживают". При этом медицина у нас все равно остается на высоком уровне, не упустил возможности подчеркнуть главный онколог края. Серьезной является и проблема перегруженности кадров — достойную зарплату можно получать, работая только на 2, а зачастую и на 3 ставки. Отсюда идет "вымываемость" специалистов, они уезжают в другие регионы в поисках работы.

Кроме того, Александр Лазарев констатировал и массовый отказ населения от положенных по закону соцпакетов, в пользу денежных выплат (так как большинство не устраивает качество этих соцпакетов). Наконец, еще одна проблема медотрасли в том, что большая часть нового оборудования, полученного несколько лет назад, почти одновременно начинает выходить из строя и нуждается в качественном сервисном обслуживании. Помимо прочего, начинают постепенно "сыпаться медучреждения, которым нужен зачастую капремонт.

Таких слов от г-на Лазарева, да еще и адресованных в адрес руководства региона, ожидать было сложно. Но надо отдать должное, в отличие от некоторых других участников "аудиенции", он все-таки нашел смелость их произнести, не прикрываясь стандартными казенными фразами.

В конце встречи Виктор Томенко дал понять, что услышал всех представителей законодательной власти и в ближайшее время намерен оправдать не только их надежды, но и чаяния жителей края с перспективой улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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