Фото: ura.ru
В Екатеринбурге гранитная плитка, которую уложили на набережной неделю назад к чемпионату мира по футболу, уже начала разрушаться. Местами начали появляться сколы, пишет портал URA.ru.
Подчеркивается, что ремонт набережной обошелся городской администрации в сумму свыше 20 миллионов рублей.
Горожане сообщают, что сейчас порядка 15% плитки со сколами, хотя еще неделю назад их не было. Один из пользователей сети предполагает, что плитку клали без зазоров в холодную погоду, а после того, как потеплело, камень расширился и начал крошиться. Большинство пользователей также поддержали версию о нарушении технологии кладки рабочими.
Согласно документам на сайте госзакупок, кладкой занималиось ООО "Лев", которое победило в конкурсе. Стартовая цена лота была 26,6 миллиона рублей, однако компания предложила наименьшую цену — 23,1 миллиона рублей. Глава компании Татьяна Карангина объяснила порталу произошедшее следующим образом: по ее словам, плитке не дали улежаться необходимые 28 дней и загнали на нее тяжелую технику, в частности, КамАЗ для прочистки ливневки.
"Сколы идут именно по следам колеи от грузовика. Сейчас с администрацией обсуждаем, как можно запретить въезд и сроки ремонта. По гарантии мы должны отремонтировать плитку", — добавила она.
В администрации города пока никак не прокомментировали ситуацию.
Комментарии
что интересно, всему находится логичное объяснение