Фото: ветеранская организация Боевое братство / ria.ru
Замруководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин предварительно назвал имя советского летчика, сбитого в Афганистане в 80-е годы, но оставшегося в живых. При этом информация неточная и требует тщательной проверки, передает РИА Новости.
По словам Калинина, предположительно, выжившим может являться "старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме".
Собеседник агентства отметил ,что в данный момент по официальным и неофициальным каналам ведется активная работа по поиску пропавшего летчика.
Ранее появилась информация, что он может находиться в Пакистане, поскольку именно там размещались все лагеря для советских военнопленных.
Напомним, на минувшей неделе появилась информация, что сбитый в Афганистане более 30 лет назад советский военный летчик, который до сих пор считался без вести пропавшим, жив и хочет вернуться в РФ. Летчику, вероятно, не менее 60 лет. Одной из ключевых задач сейчас является установление его личности и выяснение, почему он не выходил на связь в течение 30 лет.
Комментарии
а как же https://www.alt.kp.ru/daily/26837.7/3877830/ ? а то уде и жену нашли...