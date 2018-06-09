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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы села Старый Кебезень. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
По версии следствия, инцидент произошел 8 апреля текущего года в окрестностях вышеназванного села в Турочакском районе. Обвиняемая, будучи пьяной, на почве личных неприязненных отношений к своему 60-летнему сожителю, клинком ножа с силой ударила его в область левой руки и правого бедра. А затем, бросив раненого на месте преступления, а также оставив там нож, ушла домой.
Потерпевший вскоре умер от проникающего ранения правого бедра, которое привело к обильной кровопотери.
Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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