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В омской школе прокомментировали увольнение педагога за снимки в купальнике

, ИА "Амител"
В школе считают, что учительница нанесла урон имиджу образовательного учреждения

Фото: instagram.com

В омской школе прокомментировали появившиеся ранее сообщения о том, что 26-летняя педагог была уволена за несколько снимков в купальнике в свободное от работы время. Об этом пишет местный портал МС2.

В сообщении отмечается, что учительница истории Виктория Попова распространила в Сети снимки "фривольного содержания", продвигая некий коммерческий проект, и тем самым "нанесла урон имиджу школы, а самое главное – высокому званию педагогического работника".

Напомним, учительница сообщила, что ей предложили написать заявление об уходе по собственному желанию или пригрозили уволить за якобы систематические дисциплинарные нарушения.

Портал "СуперОмск" пишет, что снимки учительницы также раскритиковал первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Он заявил, что это "не дело учительницы — устраивать фотосессии в купальнике. Все-таки учительская профессия налагает определенные обязательства на стиль поведения".

При этом депутат заявил, что снимки не могут быть основанием для увольнения. Он выразил уверенность, что Виктория сможет выиграть судебное разбирательство.

Также на защиту педагога встал радиоведущий Сергей Стиллавин, добавляет "НГС.Омск". 

Он назвал фото Виктории приличными и художественными, потребовав вернуть ее на работу. "Свободу красоте!" — подчеркнул Стиллавин в записи в своем Instagram-аккаунте.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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